Lexus Indonesia Luncurkan Mobil Listrik Plug-In Hybrid, Ini Target Pasarnya

Bisnis.com, JAKARTA – Lexus Indonesia baru saja meluncurkan kendaraan listrik berjenis plug-in hybrid atau PHEV All New Lexus RX di Indonesia untuk menjadi pilihan bagi masyarakat yang masih ragu beralih ke kendaraan listrik.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma menyampaikan, jenis kendaraan PHEV ini menjadi penting untuk melengkapi jajaran produknya di Indonesia. Pasalnya, di era transisi menuju elektrifikasi, khususnya di Indonesia belum memiliki fasilitas penunjang kendaraan listrik yang merata.

“Teknologi PHEV inilah yang akan cocok, jika masyarakat ingin kebanyakan melintas jalur kota kurang dari 70 kilometer masih bisa merasakan seperti naik BEV. Namun, misalkan saat ingin ke Surabaya itu kan pasti lebih dari 500 km hampir 1.000 km dan pasti kita mencari lokasi SPKLU. Artinya, mobil ini bisa menghilangkan keraguan tersebut,” terang Bansar di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Bansar menambahkan, meski memang harganya terbilang mahal dibandingkan kendaraan listrik berjenis hybrid dan mobil listrik murni, akan tetapi PHEV memiliki kelebihan yang memberikan peace of mind saat berkendara.

Oleh sebab itu, Lexus Indonesia mengungkapkan secara gamblang bahwa The All New Lexus 450h+ ini akan menyasar masyarakat yang masih mencoba-coba kendaraan listrik.

“Ya, memang karena ini teknologi baru, mungkin nanti [ada] penyesuaian karena memang meski dilihat dari harga mahal tapi memberikan manfaat yang lebih. Karena kebanyakan orang coba-coba tapi mau safe atau orang mau coba BEV tapi masih cemas akan adanya SPKLU. Nah, customer inilah yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.

Untuk spesifikasi The All New Lexus RX 450h+ Luxury merupakan mobil plug-in hybrid bertenaga 304 Hp dengan transmisi Transaxle CVT yang ditunjang dengan mesin 2.5L 4-silinder.

Mesin tersebut digabungkan dengan baterai lithium-ion berdaya 18,1 kWh, yang memiliki jarak tempuh full EV tanpa bantuan motor bakar sekitar 60-70 km.

Mobil ini telah dilengkapi dengan AC Wall Charger untuk isi ulang baterai di rumah dengan durasi pengecasan sekitar 2,5 - 3 jam hingga penuh. Adapun, The All New Lexus RX varian PHEV ini dibanderol seharga Rp1,7 miliar.

