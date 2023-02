Resmi Meluncur! Segini Harga The All New Lexus RX di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Lexus Indonesia resmi meluncurkan generasi terbaru Lexus RX di Indonesia dengan tiga jenis powertrain sekaligus, yakni varian PHEV, HEV dan bensin. The All New Lexus RX ini dibanderol mulai dari Rp1,65 miliar on the road.

General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, menyampaikan teknologi elektrifikasi terbaru ini merupakan bentuk visi Lexus Electrified yang ingin menyediakan beragam pilihan kendaraan elektrifikasi untuk mencapai netralitas karbon.

"Lexus melanjutkan visi elektrifikasi kendaraan dengan meluncurkan secara resmi The All New Lexus RX. Kehadiran model PHEV The All New Lexus RX menjadi medium luxury SUV satu-satunya produk paling lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis," kata Bansar dalam peluncuran The All New Lexus, Selasa (21/2/2023).

Bicara soal spesifikasi, varian pertama The All New Lexus RX 450h+ Luxury merupakan mobil Plug-In Hybrid bertenaga 304 Hp dengan transmisi Transaxle CVT yang ditunjang dengan mesin 2.5L 4-silinder.

Mesin tersebut digabungkan dengan baterai lithium-ion berdaya 18,1 kWh, yang memiliki jarak tempuh full EV tanpa bantuan motor bakar sekitar 60-70 km. Mobil ini telah dilengkapi dengan AC Wall Charger untuk isi ulang baterai di rumah dengan durasi pengecasan sekitar 2,5 - 3 jam hingga penuh.

Kemudian, varian selanjutnya Lexus RX 350h Luxury hybrid atau HEV memiliki mesin penggerak depan yang mampu mengeluarkan tenaga 247 Hp.

Baca Juga : Lexus RX Terbaru Meluncur, Penuhi Berbagai Lifestyle Pelanggan

Sementara itu, varian bensin sekaligus RX generasi kelima ini hadir dengan engine 2.4L 4-silinder turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga 275 Hp dengan penggerak roda depan (FWD) dan disalurkan melalui transmisi otomatis 8-speed Direct Shift.

"Ke depannya, Lexus akan terus menghadirkan lebih banyak pilihan kendaraan elektrifikasi untuk Lexus Enthusiasts di Indonesia. Lexus optimis dapat memimpin sebagai Pioneer Electrified Luxury Automotive Brand terutama di segmen Luxury Medium SUV,” ujarnya.

Sebagai informasi, RX pertama kali dipasarkan di Indonesia pada 2009 dengan varian gasoline di model RX 350, sedangkan varian RX hybrid electric hadir pertama kali dengan model RX 450h di 2014.

Kemudian pada 2017, Lexus menghadirkan varian turbo dengan mendatangkan RX 200t. Dilanjutkan dengan kehadiran model generasi keempat RX 300 di 2019.

Pada 2022, Lexus menghadirkan preview unit yang juga merupakan Asia premiere The All New Lexus RX yang diadakan pada ajang GIIAS 2022.

Berikut daftar harga 3 varian The All New Lexus RX:

1. The All New Lexus RX PHEV : Rp1,87 miliar

2. The All New Lexus RX Hybrid ; Rp1,7 miliar

3. The All New Lexus RX Gasoline : Rp1,65 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : lexus Lexus Indonesia lexus rx