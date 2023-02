Lexus RX Terbaru Meluncur, Penuhi Berbagai Lifestyle Pelanggan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai bentuk realisasi visi Lexus Electrified yang ingin menyediakan beragam pilihan kendaraan elektrifikasi untuk mencapai carbon neutrality, Lexus Indonesia dengan bangga menghadirkan The All New Lexus RX dengan pilihan powertrain baru, Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Pilihan teknologi elektrifikasi terbaru tersebut memungkinkan Lexus Enthusiasts untuk memilih kendaraan elektrifikasi dari Lexus yang sesuai dengan kebutuhan dan lifestyle-nya. Powertrain PHEV ini juga resmi dipasarkan untuk pertama kalinya di line-up produk Lexus Indonesia.

“Saat ini, teknologi elektrifikasi telah menjadi pilihan lifestyle baru, tidak hanya di global, tapi juga di Indonesia. Dimana ini sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan mobilitas yang kian beragam. Dengan hadirnya The All New Lexus RX yang kini dilengkapi dengan pilihan powertrain Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), menandai komitmen Lexus sebagai Luxury Automotive Brand dengan The Most Complete Electrified Line-up, yang memiliki berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi mulai dari Hybrid Electric Vehicle, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, hingga Battery Electric Vehicle.

Kami harap beragamnya pilihan kendaraan elektrifikasi yang Lexus tawarkan ini dapat memenuhi lifestyle Lexus Enthusiasts di Indonesia,” tutur Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia.

The Pioneer in Luxury Hybrid SUVs

Sejak debutnya secara global pada tahun 1998, Lexus RX sukses menjadi model terlaris diantara jajaran model Lexus lainnya. Pada tahun 2005, Lexus memperkuat posisinya dengan menawarkan pilihan teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) melalui model Lexus RX 400h. Eksistensinya di Indonesia pun juga terbilang sangat baik. Hal tersebut berdasarkan data Gaikindo, yang mencatatkan RX berhasil meraih market share sebesar 47% di tahun 2020 dan 50% di tahun 2021, menjadikannya pemimpin di segmen Luxury Medium SUV di Indonesia.

RX sendiri pertama kali dipasarkan di Indonesia pada tahun 2009 dengan varian gasoline di model RX 350. Sementara varian RX hybrid electric hadir pertama kali dengan model RX 450h di tahun 2014. Kemudian di tahun 2017, Lexus menghadirkan varian turbo dengan mendatangkan RX 200t. Dilanjutkan dengan kehadiran model generasi keempat RX 300 di tahun 2019. Pada tahun 2022, Lexus menghadirkan preview unit yang juga merupakan Asia premiere The All New Lexus RX yang diadakan pada ajang GIIAS 2022.

Sampai akhirnya hari ini, The All New Lexus RX resmi meluncur di Indonesia dengan full line-up yang tersedia dalam tiga pilihan powertrains, yaitu Lexus RX 450h+ Luxury (PHEV), Lexus RX 350h Luxury (HEV), dan Lexus RX 350 Luxury (Gasoline).

Medium Luxury PHEV Pertama Lexus: RX 450h+ Luxury

Foto: Lexus RX Terbaru Meluncur, Penuhi Berbagai Lifestyle Pelanggan

Powertrain PHEV pada The All New Lexus RX 450h+ Luxury, ditunjang dengan engine 2.5L 4-silinder Plug-In Hybrid Electric bertenaga 304 Hp dengan transmisi Hybrid Transaxle CVT. Digabungkan dengan baterai lithium-ion berdaya 18,1 kWh, mendukung kinerja motor listrik di roda depan dan belakang untuk menciptakan sistem AWD (E-Four) yang tangguh dan efisien. Lexus RX 450h+ Luxury memiliki jarak tempuh full EV tanpa bantuan motor bakar sekitar 60–70 km.

Lexus RX 450h+ Luxury dilengkapi dengan AC Wall Charger untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin melakukan isi ulang baterai di rumah dengan durasi pengecasan sekitar 2,5 – 3 jam hingga baterai penuh 100%. Lexus juga memberikan Portable Charger yang memudahkan pelanggan melakukan isi ulang baterai di stop kontak pada umumnya.

RX Generasi Kelima Lainnya: RX 350h Luxury & RX 350 Luxury

Untuk model Lexus RX 350h Luxury, memiliki kesamaan mesin dan transmisi dengan RX PHEV. Melalui powertrain HEV dengan output tenaga 247 Hp dan berpenggerak FWD, Lexus menawarkan mobilitas untuk pelanggan yang ingin merasakan keseimbangan antara efisiensi dan kenyamanan berkendara.

Sementara powertrain Gasoline pada RX generasi kelima ini hadir dengan tenaga yang lebih powerful dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lexus RX 350 Luxury, memiliki engine 2.4L 4-silinder turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga 275 Hp dengan penggerak roda depan (FWD) dan disalurkan melalui transmisi otomatis 8-speed Direct Shift.

Identitas Baru dan Tampilan Memukau The All New Lexus RX

Foto: Lexus RX Terbaru Meluncur, Penuhi Berbagai Lifestyle Pelanggan

The All New Lexus RX membawa konsep desain baru yang terwujud berkat craftmanship Lexus Takumi yang legendaris. Melahirkan mahakarya baru yang melampaui ekspektasi, The All New Lexus RX hadir dengan tampilan menarik, maskulin, dan dinamis yang dilengkapi dengan teknologi terbaru.

Bagian luar maupun dalam, The All New Lexus RX mengalami banyak perubahan dan improvement. Dari segi eksterior, desain grille telah mengadopsi Seamless Grille Design, dimana body dan grille menyatu sehingga menciptakan ekspresi seamless yang menekankan identitas authentic baru Lexus yaitu Spindle Body. The All New Lexus RX memiliki dimensi track roda dan wheelbase lebih lebar, serta low center of gravity sehingga membuat kabin menjadi lebih luas, pengendalian lebih stabil, dan tampilan yang begitu sporty.

The All New Lexus RX juga dilengkapi dengan 3-LED headlight with Adaptive High Beam System (AHS) yang kini hadir dengan tone warna hitam, kemudian terdapat Signature L-Shaped Light Bar di bagian belakang, dan Unified Lexus Logo yang menciptakan tampilan yang lebih mudah dikenali dan modern.

Sedangkan di bagian kabin, The All New Lexus RX mengaplikasikan konsep Tazuna Cockpit atau Driving-focused cockpit yang memiliki tiga poin keunggulan yaitu Eyes on the Road, Hands on the Wheel, dan Intuitive Interface sehingga memberikan kemudahan pengemudi untuk tetap fokus saat berkendara.

Bagian interiornya juga dilengkapi dengan Mark Levinson Sound System 21-speaker, Electric Reclining Rear Seats, Multi-color Ambient Illumination, dan 14-inch Touch Screen Multimedia Display yang terbesar dikelasnya. Keseluruhan interiornya mendukung kenyamanan berkendara dan memberikan suasana yang mewah sekaligus elegan.

The All New Lexus RX juga memiliki fitur canggih dan lengkap yang mampu memberikan kenyamanan dan keselamatan ekstra bagi penggunanya. Misalnya fitur E-Latch yang dapat memudahkan pengguna membuka dan menutup pintu, ditambah dengan fitur safety Lexus yaitu Lexus Safety System+ generasi ketiga (LSS+ 3.0) dengan tambahan fitur Safe Exit Assist, yaitu fitur yang dapat mencegah pengguna membuka pintu jika lalu lintas sekitar tidak aman. Selain itu, seluruh varian The All New Lexus RX juga dilengkapi Intelligence Assistance dengan sistem voice command, Apple Carplay & Android Auto, Shift-by-wire, HUD, dan Wireless Charger.

“The All New Lexus RX merupakan line-up yang sangat spesial bagi Lexus karena RX generasi kelima ini hadir dengan pilihan powertrain paling lengkap, baik di line-up mobil Lexus Indonesia maupun di segmen Luxury Medium SUV. The All New Lexus RX kini hadir dengan konsep desain baru yang semakin memikat, ditambah dengan fitur-fitur terbaru yang advanced seperti E-Latch dan Safe Exit Assist.

Kedepannya, Lexus akan terus menghadirkan lebih banyak pilihan kendaraan elektrifikasi untuk Lexus Enthusiasts di Indonesia. Lexus optimis dapat memimpin sebagai Pioneer Electrified Luxury Automotive Brand terutama di segmen Luxury Medium SUV,” tutup Bansar.

