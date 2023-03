Spesifikasi Motor Listrik Viar New Q1, Kantongi TKDN 50,26 Persen, Siap Dapat Subsidi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Kabar baik buat kamu yang hendak membeli motor listrik dalam waktu dekat. Sebab etalase motor listrik yang kemungkinan akan dapat subsidi Rp7 juta dari pemerintah bertambah.

Setelah Selis, Gesits, dan Volta, kini merek Viar juga sudah resmi mengantongi TKDN 50,26 Persen.

Ini sudah melebihi syarat TKDN minimal 40 persen untuk bisa mendapatkan bantuan pembelian motor listrik dari pemerintah.

Dikutip dari laman resmi informasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, pada Selasa (14/3/2023), Triangle Motorindo mendapat sertifikat TKDN dengan nomor 2428/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 pada 10 Maret 2023.

Perusahaan yang melakukan verifikasi adalah PT Sucofindo.

Buat kamu yang hendak membeli motor listrik Viar New Q1 ini, ada baiknya kamu simak spesifikasinya berikut ini.

Spesifikasi Viar New Q1

Viar New Q1 memiliki dimensi panjang 1680 mm, lebar 690 mm, dan tinggi 1220 mm, dengan ukuran ban 90/90 berjenis tubeless.

Motor listrik tersebut memiliki daya 800 Watt dengan baterai 60 Volt 23 Ah dan daya angkut yang mencapai 120 kilogram.

Seperti motor listrik yang dijual saat ini, Viar Nw Q1 juga baru bisa menempuh jarak 60 km untuk satu baterainya. Akan tetapi jika kamu mengandalkan dua baterai sekaligus, maka jarak yang bisa kamu tempuh mencapai 120 km.

Pengisian baterai New Q1 membutuhkan waktu 4-5 jam per baterai. Cara mengecasnya mudah, sama seperti mengisi daya ponsel. Pertama, sambungkan charger ke soket pengisian di New Q1 terlebih dahulu, kemudian sambungkan ke stop kontak.

Saat ini, Viar New Q1 dijual dengan harga Rp21.5 juta. Jika mendapat subsidi Rp7 juta dari pemerintah, maka harganya akan turun menjadi Rp14.5 jutaan.

