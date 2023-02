Digelar Besok! Ini Mobil-mobil yang Siap Melantai di Ajang IIMS 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Persaingan antara pembuat mobil akan berlangsung dalam pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang akan digelar 16-26 Februari di JIExpo Kemayoran, Jakarta oleh PT Dyandra Promosindo.

Dalam pantauan Bisnis, sudah ada beberapa prinsipal yang terang-terangan menyatakan bakal meluncurkan mobil anyar, mulai dari Suzuki hingga Wuling.

Tak hanya mobil teranyar, mobil berupa konsep dan mobil yang baru meluncur beberapa waktu lalu kembali memeriahkan pameran ini.

Berikut daftar mobil terbaru yang akan dipajang di IIMS 2023:

Wuling

Wuling memastikan pihaknya akan meluncurkan mobil SUV terbaru untuk melengkapi jajaran mobilnya di Indonesia. Pabrikan negeri tirai bambu ini telah memberikan bocoran desain mobil yang akan diluncurkannya pada IIMS 2023.

"Every second counts when you’re behind the wheel. Here’s to you unleashing your wanderlust to make your next drive as effortless as possible. Let’s moving forward throughout the style and innovation. Exclusively revealed at IIMS 2023,” dalam unggahan Wuling yang menampilkan siluet mobil Alvez, dikutip Rabu (16/2/2023).

Mobil Wuling ini telah didaftarkan dalam situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor permohonan DID202206541.

Suzuki

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memastikan produk barunya akan diluncurkan dalam gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS pada Februari 2023.

Kabar tersebut dapat dipastikan setelah Suzuki melalui Instagram resminya mengunggah siluet mobil terbaru. Produk ini diduga kuat adalah Grand Vitara generasi terbaru dari pembuat mobil Jepang tersebut.

“Guess Who’s Back? Gear To Dominate IIMS 2023 Jiexpo Kemayoran Hall A2,” tulis Suzuki dalam unggahan instagramnya, Selasa (14/2/2023).

Tulisan dalam unggahan tersebut seperti memberikan kode bahwa mobil Grand Vitara yang sempat disuntik mati pada 2018 akan kembali lagi dipasarkan pada tahun ini.

pihak DFSK di Instagram Selasa (13/2/2023).

Subaru

Subaru dipastikan akan segera meluncurkan produk baru di ajang IIMS 2023. Pada unggahan instagramnya Subaru membagikan tampilan mobil yang sedang melesat di jalanan Rally, mobil ini santer dikabarkan merupakan Subaru WRX.

“Mark you calendar! #WorldRallyXperimental premiere this week on Thursday 16 February, 14.15pm,” tulis pihak Subaru di Instagram, Senin (12/2/2023).

Chery

Kemudian, pabrikan otomotif asal China, Chery akan segera meluncurkan model SUV Omoda 5. Kehadiran Chery Omoda 5 dapat melengkapi pilihan konsumen Indonesia untuk dapat memiliki produk premium yang ditawarkan Chery. Khususnya bagi mereka yang menginginkan sebuah kendaraan sebagai penunjang aktivitas dan gaya hidup.

“Pada IIMS 2023 nanti, bisa menjadi kesempatan besar bagi para pecinta otomotif yang sudah penasaran dengan Omoda 5, karena mereka bisa melakukan test drive dan merasakan langsung kecanggihannya,” ungkap Executive Vice President PT Chery Sales Indonesia (CSI) Zhang Wei dalam keterangan beberapa waktu lalu.

DFSK

Selanjutnya, DFSK juga akan meluncurkan dua mobil sekaligus yaitu mobil SUV dan kendaraan komersial. Menariknya, pabrikan mobil asal China ini akan meluncurkan kendaraan komersial yang sudah dielektrifikasi.

DFSK mengklaim bahwa mobil pikap listriknya merupakan kendaraan komersial yang pertama meluncur di Indonesia.

“Dua hari lagi, IIMS that’s will get you forward, we will live on the event see you,” ungkap DFSK di Instagram Senin (13/2/2023).

Hyundai

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) akan merilis model Creta Dynamic Black Edition. Uniknya, mobil ini nantinya akan muncul dengan tampilan yang didominasi dengan tampilan

"PT Hyundai Motors Indonesia mengundang rekan-rekan media untuk menjadi saksi dari peluncuran Hyundai Creta Dynamic Black Edition. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada perhelatan IIMS 2023," tulis Hyundai di undangan resmi yang diterima Bisnis.

Sebagai informasi, di India Hyundai Creta dengan warna serba hitam telah meluncur lebih dulu dengan nama Knight Edition.

Mitsubishi

Dalam undangan yang diterima Bisnis, terpantau pabrikan otomotif asal Jepang ini telah memberikan kisi-kisi pada tampilan surat undangan yang terdapat enam mobil dan satu mobil yang ditutupi tirai hitam.

Mobil tersebut diduga Mitsubishi XFC Concept yang akan melakukan debutnya pertama kali di Indonesia melalui ajang pameran otomotif yang akan diselenggarakan besok. XFC Concept ini merupakan mobil SUV compact yang digadang-gadang akan menjadi penantang Honda W-RV dan mobil lainnya di segmen yang sama.

Sebelumnya, mobil konsep garapan Mitsubishi ini menjalani debut dunia di Vietnam pada tahun lalu.

