Berburu LCGC Oktober 2024, Ada Diskon hingga Rp10 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki Oktober 2024, sejumlah dealer mobil menawarkan diskon yang menarik untuk para konsumen yang ingin berburu model low cost green car (LCGC).

Adapun, mobil segmen LCGC menjadi primadona bagi konsumen, sebab memiliki emisi gas buang yang rendah, irit bahan bakar hingga harga yang relatif terjangkau.

Kendati demikian, besaran diskon yang ditawarkan setiap dealer beragam, namun berlaku untuk di seluruh wilayah Jakarta. Misalnya, dealer Toyota menawarkan diskon hingga Rp10 juta untuk produk LCGC.

"Untuk produk New Agya 1,2 MT dan AT kami ada diskon Rp10 juta, sedangkan New Calya 1,2 G MT dan AT diskon Rp8 juta," ujar salah satu tenaga penjual Toyota kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Mengacu laman resmi Auto2000, harga Toyota Calya dibanderol mulai dari Rp167,3 juta, sedangkan harga Agya sebesar Rp170,9 juta.

Selanjutnya, untuk produk LCGC Grup Astra lainnya, yakni Daihatsu juga menawarkan diskon kepada calon konsumen pada Oktober 2024.

"Untuk LCGC Daihatsu Sigra dan Ayla diskon Rp6 juta. Namun, kami juga ada promo khusus bulan ini ada undian berhadiah emas, mobil, atau trip ke Thailand," jelas tenaga penjual Daihatsu saat dihubungi.

Mengacu laman resmi Astra Daihatsu, untuk harga Ayla dibanderol mulai Rp137,8 juta, sedangkan harga Sigra mulai dari Rp139,2 juta.

Tak ketinggalan, produk LCGC Honda Brio juga memberikan diskon pada bulan ini. Berdasarkan laman resmi Honda, harga Brio Satya dibanderol berkisar Rp167,9 juta hingga Rp198,3 juta.

"Untuk Honda Brio saat ini kami ada diskon Rp8 juta," kata tenaga penjual Honda.

Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan LCGC tercatat sebesar 15.693 unit pada Agustus 2024. Angka itu naik 5,96% secara bulanan dibandingkan Juli 2024 yang sebesar 14.809 unit.

Pemegang takhta LCGC terlaris pada Agustus 2024 yakni Daihatsu Sigra, dengan penjualan tembus 4.905 unit. Penjualan Sigra itu naik tipis 1,17% secara bulanan dibandingkan Juli 2024 sebesar 4.848 unit.

Di urutan kedua ada Honda Brio yang menorehkan penjualan sebesar 3.990 unit pada Agustus 2024, disusul Toyota Calya sebesar 3.449 unit.

Berturut-turut, model LCGC terlaris selanjutnya pada Agustus yaitu Daihatsu Ayla sebanyak 1.747 unit, diikuti Toyota Agya sebanyak 1.602 unit.