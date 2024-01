Xplore Motor Listrik, Alva One dan Cervo Masih Ganas di Tanjakan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Motor listrik Alva yang dibesut oleh PT Indika Energy Tbk (INDY) masih bisa diandalkan untuk keperluan sehari-hari bahkan dengan rute yang terbilang menanjak.

Berdasarkan pengalaman tim Bisnis Indonesia melalui acara Xplore Motor Listrik motor listrik Alva One dan Cervo mampu setidaknya menempuh jarak 60 kilometer dengan menyisakan sedikit baterai.

Dalam acara ini, tim Bisnis Indonesia telah menjajal sejumlah 12 unit dari merek Alva, United, Smoot, dan Volta dengan rute Jakarta-Sentul.

Saat dilakukan uji coba, rata-rata dari Alva One berkisar 50-60 kilometer per jam dengan menyisakan baterai 8% tanpa sekalipun melakukan pengisian daya.

Sementara model yang lebih mengandalkan performa seperti Alva Cervo memiliki kecepatan 50-70 kilometer per jam dengan menyisakan baterai 9% dari jarak tempuh yang sama.

Salah satu tim Xplore Motor Listrik yang menggunakan unit Alva Cervo mengakui awalnya tidak berharap banyak dengan unit tersebut. Namun, ketika dibawa nyatanya unit ini mampu diajak selap-selip dan melahap jalur tanjakan seperti motor konvensional.

“Tadi dicoba sampai 70 km per jam. Keperluan sehari-hari motor listrik bisa diandalkan, tapi untuk jarak jauh masih memilih motor biasa,” katanya.

Melihat harganya, ACC-BN A/T atau Alva One dibanderol seharga Rp29,49 juta, sedangkan ADC-BP A/T atau Cervo dipatok Rp35,75 juta.

Dari segi harganya, kedua motor listrik ini memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen yang berbeda-beda.

Unit Alva One lebih dirancang untuk kebutuhan sehari-hari atau daily use, sedangkan untuk Alva Cervo lebih menunjang daily performance atau konsumen yang menginginkan motor listrik bertenaga lebih.

Dari desainnya, Alva One memiliki dimensi 1.960 mm x 755 mm x 1.200 mm dengan ground clearance dan wheelbase 1.370 mm.

Motor ini memiliki mesin hub drive dengan rated power 4 kW dan torsi maksimum 46,5 Nm. Kecepatan maksimal Alva One mencapai 90 km per jam dengan jarak tempuh 70 km menggunakan 1 baterai.

Sementara baterai Alva One menggunakan lithium dengan kapasitas 27 kWh dengan durasi pengisian daya hingga 4 jam untuk 1 baterai.

Alva Cervo disebut lebih cocok untuk daily performance karena memiliki jarak yang tempuh yang lebih jauh, dan ada boost button untuk menambah kecepatan dalam hitungan detik.

Motor ini memiliki ukuran 1.933 mm x 713 mm x 1.115 mm dengan wheelbase 1.343 mm, dan ground clearance 140mm. Kecepatan maksimum motor ini mencapai 103 km per jam dengan jarak tempuh hingga 125 km.

Selanjutnya mesin yang digunakan adalah mid drive dengan tenaga maksimum 9,8 kW, dan torsi maksimum 53,5 Nm. Baterai yang digunakan adalah lithium yang berkapasitas 1,8 kWh dengan waktu pengisian daya sekitar 4 jam untuk 2 baterai.

