CR-V Hybrid Laku Terjual 490 Unit pada Oktober 2023, Kapan Produksi Lokal?

Bisnis.com, JAKARTA — Honda CR-V 2.0 e:HEV alias hybrid terjual sebanyak 490 unit pada Oktober 2023. Meski demikian PT Honda Prospect Motor (HPM) belum berencana melakukan produksi secara lokal dalam waktu dekat.

Sales Marketing and After Sales Director HPM Yusak Billy mengatakan pemesanan All New CR-V telah melebihi 2.700 unit dengan sekitar 70% dari total pemesanan merupakan varian hybrid.

Melihat antusiasme dari para konsumen tersebut, Honda mamasang target penjualan retail CR-V yang baru diluncurkan dalam pameran GIIAS 2023 menembus 1.500 unit sampai akhir 2023.

Di satu sisi, dia mengatakan produksi dalam negeri dari mobil Honda akan difokuskan untuk model-model dengan permintaan tinggi baik secara domestik maupun untuk ekspor.

Rencana produksi secara lokal pun akan dilakukan sambil memantau kondisi pasar, infrastruktur untuk kendaraan listrik, serta permintaan konsumen guna menentukan strategi elektrifikasi yang akan ditempuh oleh Honda.

“Kami berencana dalam beberapa tahun ke depan akan melakukan ekspansi untuk menambah model elektrifikasi Honda di Indonesia, termasuk yang diproduksi secara lokal,” ujar Billy kepada Bisnis, Rabu (15/11/2023).

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan untuk Honda CR-V 2.0 e:HEV mencapai 490 unit pada Oktober 2023. Status CR-V hybrid pun masih diimpor secara utuh atau CBU dari Thailand.

Sementara harga dari CR-V hybrid ini sekarang dipatok Rp804,9 juta. Harga ini berbeda ketika resmi diluncurkan dalam pameran GIIAS 2023 sebesar Rp799,9 juta.

Adapun Honda menyebut angka tersebut merupakan harga khusus bagi konsumen yang melakukan pemesanan sampai 30 September 2023 dengan nomor angka 2023.

“Kami menghargai konsumen yang melakukan pemesanan sebelum mobil itu test drive, tapi sudah percaya produk sangat baik sekali dan kami hargai itu dengan harga Rp799,9 juta,” ujar Billy di ICE BSD pada Jumat (11/8/2023).

