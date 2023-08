Wuling Motors Daftarkan Baojun Yep EV, Tampil di GIIAS 2023?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — SAIC GM Wuling (SGMW) resmi mendaftarkan desain Baojun Yep yang merupakan kendaraan listrik murni berupa SUV untuk pasar Indonesia.

Berdasarkan dokumen Berita Resmi Desain Kementerian Hukum dan HAM, desain yang terdaftarkan mulai dari tampak perspektif, tampak atas, tampak depan, dan tampak samping.

Pendaftaran ini tertera dalam Berita Resmi Desain Industri No. 35/DI/2023 dengan nomor permohonan A00202301102. Selain itu, nama pemohon desain industri untuk kendaraan ini adalah SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd..

Adapun tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut pada tanggal 22 Maret 2023 dengan tanggal pengumuman pada 4 Agustus 2023.

Sementara itu, judul desain industri dari permohonan tersebut adalah kendaraan bermotor dengan klaim bentuk, dan konfigurasi.

SGMW merupakan perusahaan patungan atau joint ventures yang melibatkan dua mitra domestik China, yakni SAIC Motor Corporation Limited dan Liuzhou Wuling Motors Co Limited, dan satu pihak asing dari General Motors (GM) China.

Mengutip situs resmi General Motors pada Minggu (6/8/2023), Baojun Yep EV merupakan kendaraan listrik SUV murni pertama yang dirilis oleh SMGW di Tiongkok dengan mengadopsi desain kotak persegi.

Kendaraan yang dirilis pada Mei 2023 tersebut, memiliki jarak tempuh hingga 303 kilometer dengan standar China Light Duty Vehicle Test Cycle (CLTC). Selain itu, kendaraan ini memiliki filter udara PM2.5 dan fitur keselamatan termasuk Electronic Stability Control (ESC).

Pada pasar China, Baojun Yep EV terdiri dari dua varian, yakni seharga 79.000 renminbi atau setara Rp167 juta (asumsi kurs Rp2.114), dan 89.800 renminbi atau setara Rp189,83 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News