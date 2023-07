Penjualan Mobil Juni Turun, Lexus Kekurangan Pasokan

Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan Lexus Indonesia mengalami koreksi pada Juni seiring terjadinya kekurangan pasokan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diterima oleh Bisnis, penjualan Lexus secara wholesales turun dari 350 unit menjadi 271 unit secara month-to-month (MtM) pada Juni 2023. Penjualan secara ritel pun ikut menurun dari 362 unit pada Mei menjadi 219 unit bulan lalu.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan penurunan penjualan terjadi seiring turunnya alokasi pasokan untuk beberapa model di Indonesia.

“Fluktuasi tersebut dikarenakan fluktuasi production dan alokasi untuk indonesia, di mana untuk model tertentu masih terjadi,” ujar Bansar kepada Bisnis, Rabu (12/7/2023).

Meski demikian, dia menyebut permintaan terhadap kendaraan Lexus masih sangat tinggi dengan adanya peluncuran Lexus R-series yang berkontribusi hingga 60 persen dari total penjualan.

“Lexus R-series yang menawarkan varian paling lengkap, termasuk varian elektrifikasi terlengkap di pasar mobil mewah,” katanya.

Adapun penjualan Lexus untuk wholesales mencapai 1.172 unit sepanjang semester I/2023, sedangkan penjualan ritel mencapai 1.055 unit.

Bansar pun menyebut penjualan Lexus mengalami peningkatan sekitar 94 persen pada semester I/2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY).

Lexus Indonesia meluncurkan generasi terbaru Lexus RX di Indonesia dengan tiga jenis powertrain sekaligus, yakni varian PHEV, HEV dan bensin pada Februari 2023.

The All New Lexus RX PHEV merupakan mobil Plug-In Hybrid bertenaga 304 Hp dengan transmisi Transaxle CVT yang ditunjang dengan mesin 2.5L 4-silinder yang dibanderol seharga Rp1,87 miliar.

Berikutnya terdapat The All New Lexus RX Hybrid atau HEV dengan mesin penggerak depan yang mampu mengeluarkan tenaga 247 Hp. Harga untuk varian inipun mencapai Rp1,7 miliar.

Sementara itu, varian bensin The All New Lexus RX Gasoline hadir dengan engine 2.4L 4-silinder turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga 275 Hp dengan penggerak roda depan (FWD) dan disalurkan melalui transmisi otomatis 8-speed Direct Shift. Lexus mematok harga The All New Lexus RX Gasoline sebesar Rp1,65 miliar.

