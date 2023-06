Mobil Sedan Terlaris Januari-April 2023: Honda Civic dan Toyota Camry Teratas

Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan mobil sedan di Indonesia pada Januari-April 2023 dikuasai Honda All New Civic sebanyak 355 unit. Namun, jumlah tersebut sangat tipis dengan mobil urutan kedua yaitu All New Camry.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), selisih antara posisi puncak dengan kedua hanya terpaut 10 unit. Pasalnya, penjualan Toyota Camry telah mencapai 345 unit, dengan kontribusi versi hybrid 73 unit.

Kemudian, lima besar mobil sedan terlaris didominasi oleh Toyota. Sebab, selain posisi dua, mobil pabrikan Jepang ini juga bertengger di urutan ketiga dan keempat yaitu Corolla Altis 210 unit dan Vios 192 unit.

Morris Garage yang belum lama terjun pada segmen niche market ini juga berhasil menghuni posisi empat melalui model 5 GT yang telah dilego 167 unit.

Selain itu, Mercedes-Benz sebagai brand luxury di Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam berkontribusi pada penjualan sedan ini. Pasalnya, Mercy melalui model C200 telah menghuni posisi lima dengan dilego 156 unit.

Secara total, penjualan mobil sedan di Indonesia sepanjang Januari-April 2023 telah mencapai 3.171 unit, atau naik 32 persen dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

Adapun, secara market share mobil segmen ini berkontribusi 0,9 persen pada penjualan wholesales di Indonesia yang mencapai 341.311 unit.

Mobil sedan terlaris Januari-April 2023 :

Honda All New Civic : 355 unit Toyota All New Camry : 345 (hybrid 73) Toyota All New Corolla Altis : 210 unit (55 unit) Toyota Vios : 192 unit Morris Garage 5GT : 167 unit Mercedes-Benz C200 : 156 unit Honda All New City : 155 unit Honda New Accord : 144 unit BMW 320i : 134 unit Mercedes-Benz C300 :119 unit

