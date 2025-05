Honda Resmi Luncurkan Civic RS Hybrid di Indonesia, Harga Rp699 Juta

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model hybrid terbarunya, yakni New Honda Civic RS e:HEV di Indonesia, Kamis (8/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal Jepang, PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model hybrid terbarunya, yakni New Honda Civic RS e:HEV di Indonesia, Kamis (8/5/2025).

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan, peluncuran model terbaru ini sebagai bagian dari strategi perseroan memperluas portofolio kendaraan elektrifikasi di Tanah Air.

Lebih lanjut dia mengatakan, New Honda Civic RS e:HEV merupakan wujud transformasi dari model legendaris Honda yang telah terjual lebih dari 27 juta unit secara global sejak 1972. Sementara itu di pasar domestik, Civic telah mencatat penjualan lebih dari 55.000 unit, menjadikannya salah satu sedan terlaris di segmennya.

Adapun, Civic terbaru ini mengusung teknologi Honda e:HEV, serta dibekali motor listrik berperforma tinggi yang dikombinasikan dengan mesin bensin 2.0L Atkinson-cycle serta Intelligent Power Unit. Kombinasi tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga sistem hingga 203 PS, dengan torsi maksimum 315 Nm dari motor listrik yang aktif sejak RPM rendah.

Karakter akselerasi spontan dari sistem hybrid ini diklaim ideal untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jarak jauh. Selain itu, fitur Drive Mode memungkinkan pengemudi memilih empat mode berkendara sesuai kondisi dan preferensi, yakni Econ, Normal, Sport, dan Individual.

“Civic telah menjadi ikon selama lebih dari 50 tahun dan dicintai oleh berbagai generasi. Kini, melalui New Honda Civic RS e:HEV, kami menghadirkan evolusi baru yang menyatukan DNA sporty khas Civic dengan teknologi elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Billy dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Menilik sisi eksteriornya, Civic RS e:HEV tampil dengan pembaruan pada desain bumper depan dan grille bermotif honeycomb gelap. Lampu depan menggunakan Auto LED dengan DRL tajam, sementara bagian belakang disempurnakan oleh LED Combi Lights gelap dan trunk spoiler.

Model itu memiliki velg 17 inci berkelir hitam dan knalpot berlapis krom turut mempertegas kesan sporty. Model ini telah memenuhi standar emisi Euro 6 dan dibekali sistem rem cakram berukuran besar.

Beralih ke dalam kabin, Civic RS e:HEV mengedepankan kenyamanan melalui ruang yang lapang dan material berkualitas. Jok kulit hitam dengan aksen jahitan merah serta fitur pendingin udara dual zone menghadirkan kesan premium. Fitur pengisi daya nirkabel, konektivitas USB Type-C, serta ventilasi AC untuk penumpang belakang menjadi standar kenyamanan tambahan.

Sistem hiburan didukung perangkat audio premium BOSE dengan 12 speaker, Active Noise Cancellation (ANC), serta Active Sound Control (ASC) untuk menghasilkan atmosfer kabin yang tenang sekaligus dinamis.

Adapun, fitur konektivitas menjadi nilai tambah, dengan kehadiran Honda Connect yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai fungsi kendaraan dari jarak jauh melalui smartphone, seperti menyalakan mesin, mengatur AC, hingga mengunci pintu. Sistem ini turut dilengkapi fitur keamanan seperti Collision Detection, Speed Alert, dan Geo-fencing.

Menariknya, Civic RS e:HEV kini juga mengusung sistem Google built-in yang menghadirkan layanan Google Maps, Google Assistant, dan aplikasi Google Play langsung dari head unit, serta konektivitas WiFi dalam kendaraan. Pengguna juga mendapatkan langganan gratis Honda Connect dan paket data Google selama satu tahun.

Dari fitur keselamatan, Civic RS e:HEV dipersenjatai teknologi Honda SENSING yang mencakup fitur-fitur aktif seperti Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation, dan lainnya.

Tak ketinggalan, sistem keselamatan pasif juga diperkuat melalui struktur bodi G-CON, Pop-up Hood System, dan sensor parkir depan-belakang. Fitur tambahan seperti Multi-Angle Rear Camera dan Honda LaneWatch turut memperkaya perlindungan berkendara.

New Honda Civic RS e:HEV ditawarkan dengan harga Rp699 juta on the road Jakarta untuk kepemilikan pertama tahun 2025. Model ini tersedia dalam empat pilihan warna, termasuk warna baru Canyon River Blue Metallic.