Perdana di Dunia, Toyota All New Agya Resmi Meluncur Tanpa Banderol Harga

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Agya secara world premiere. Artinya, Indonesia menjadi negara pertama yang meluncurkan Agya generasi terbaru ini.

Vice President PT TAM Henry Tanoto mengatakan saat ini masyarakat first buyer atau pembeli mobil pertama membutuhkan mobil dengan kualitas yang baik dan fitur lebih lengkap. Alhasil, membuat Toyota memberikan penyegaran terhadap model Agya yang telah meluncur pada 2013.

"Masyarakat khususnya first buyer dengan mobil kualitas baik dan fitur lebih lengkap, oleh karena itu hari ini kami hadirkan All New Agya sebagai exciting city car, dengan kualitas yang lebih baik seperti durability, capability, safety dan reliability, serta performa yang fun to drive dengan tetap mempertahankan DNA utamanya,” kata Henry saat peluncuran All New Agya di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Namun, meski mobil ini sudah diperkenalkan ke publik, Toyota masih belum membeberkan spesifikasinya secara mendetail, termasuk persoalan harga.

Kendati demikian, Agya teranyar ini telah disematkan platform terbaru Daihatsu New Global Architecture (DNGA), sehingga performa dan efisiensi bahan bakar mobil LCGC ini meningkat dibandingkan generasi sebelumnya.

“Kami melakukan perubahan fundamental yang membuatnya lebih advacane dan modern, terutama platfrom baru yang menghasilkan dimsensi lebih luas dan desain lebh atrakftif dan memberikan peningkatan juga pada suspense dan mesin,” tambahnya.

Dari sisi tampilan, mobil ini memili tampilan depan lebih gagah dan modern dengan disematkannya lampu utama lebih menyipit dibanding generasi sebelumnya. Lekukan-lekukan juga semakin terlihat disamping mobil yang mempertegas tampilan mobil yang lebih sporty.

Tak hanya spesifikasi lengkap, harga mobil ini juga masih ditutup rapat oleh pembuat mobil Jepang tersebut. Namun, kata Henry, harga mobil teranyar Toyota ini masih berada di kisaran harga LCGC di Indonesia.

“Ya kan ini tetap di LCGC segmen, walaupun dengan perubahanya tap dipastikan masih masuk LCG skinnya, untuk yang GR ini kebutuhan masyarakat baru dan akan segmen yang berbeda ya,”

Sebagai informasi, Toyota Agya ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2013. Meski beberapa kali mengalami penyegaran pada 2017 dan 2020. Baru pada tahun ke 10 Toyota melakukan pembaruan total pada mobil ino.

