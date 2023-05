New Honda Brio Meluncur, Toyota Agya dan Daihatsu Ayla Siap Tempur

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) dan Astra Daihatsu Motor (ADM) optimistis bisa bertarung dengan kehadiran rival New Honda Brio baik pada segmen LCGC maupun hatchback mini. Keduanya mengandalkan produk kembar Agya dan Ayla.

Marketing Director Toyota Astra, Anton Jimmi Suwandy mengatakan munculnya facelift dari Honda Brio akan memperbesar potensi pasar. Artinya, hal ini akan menjadi daya tarik baik segmen LCGC maupun Entry Hatchback itu sendiri dengan adanya berbagai macam produk.

"Secara umum pastinya ada kompetisi itu justru menjadi poin positif sebuah segmen atau market bisa berkembang ya, karena artinya pasar akan ter-attract oleh berbagai macam produk dan layanan," kata Anton kepada Bisnis, dikutip Selasa (9/5/2023).

Kemudian, dengan All New Agya dan varian GR Sport-nya, Anton optimistis modelnya tersebut dapat menjadi pilihan untuk mobilitas masyarakat Indonesia. Terlebih, melalui layanan terbaik dan fitur purna jual yang lengkap bisa menjadi modal untuk persaingan di pasar yang dihuni baik Brio RS dan Satya.

"Jadi selain memang baik Agya LCGC dan Agya GR Sport ini secara spesifikasi dan fitur sudah beda, kami harapkan secara total package tetap bisa memberikan value yang tepat ya untuk masing masing segment nya baik secara layanan, fitur maupun layanan purna jual nya, jadi as one package kami harapkan Agya bisa support mobility yang peace of mind," jelasnya.

Senada dengan Anton, Direktur Marketing, Corporate Planning & Communication ADM Sri Agung Handayani menyampaikan bahwa New Brio facelift akan memberikan pilihan bagi masyarakat pada pasar otomotif di Indonesia.

"Iya customer akan semakin banyak pilihan dan pastinya tahu yg terbaik untuk kebutuhannya, baik kendaraan maupun after sales-nya," ujar Agung.

Sebelumnya, PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan model terbaru dari Honda Brio dengan tampilan lebih sporty, stylish dan tambahan fitur yang semakin lengkap.

Secara terperinci, New Honda Brio RS kini memiliki perubahan tampilan eksterior yang meliputi headlamp baru, desain grille gelap yang dipadukan dengan emblem RS baru.

Dari sisi mesin, New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Selain itu juga transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

