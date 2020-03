Pacu Penjualan Mobil, Toyota Garansi Nilai Jual Kembali New Agya

Bisnis.com, JAKARTA – Agen pemegang merek (APM) otomotif memberikan sejumlah program menarik untuk menggaet konsumen di tengah kondisi pasar yang cenderung lesu akibat pandemi virus corna (Covid-19).

Salah satunya PT Toyota Astra Motor (TAM) yang baru saja meluncurkan New Agya, memberikan insentif dan program menarik bagi calon konsumennya.

“Insentif pembelian ada macam-macam ya, contohnya ada program leasing bunga ringan 3.68% dan juga program baru Deal Cermat,” kata Direktur Marketing TAM Anton Jimmy Suwandi kepada Bisnis, Kamis (19/3/2020).

Dia menjelaskan konsumen mendapatkan sejumlah keuntungan dari program tersebut. Melalui Deal Cermat, jelasnya, konsumen yang membeli Agya bisa mendapatkan cicilan mulai dari Rp1,9 juta per bulan. Program Deal Cermat juga dilengkapi dengan paket servis dan bahkan garansi trade-in.

“Kemudian, lebih mudah lakukan trade-in karena resell value sudah digaransi tinggal balik ke cabang untuk trade in. Jadi, tenang udah masuk full package bahkan asuransinya,” katanya.

Toyota, Kamis (19/3/2020), meluncurkan Toyota New Agya secara daring lewat kanal Youtube Toyota Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Anton mengatakan target penjualan New Agya adalah 2.200 unit per bulan. Dia berharap pasar dapat menerima produk baru ini.

“Kami harap impact-nya (virus corona) tidak terlalu besar ya. untuk target kami masih target penjualan awal 2.200 unit per bulan,” kata Anton.

New Agya disebut memiliki tampilan sportif dan agresif dengan desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru. Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive Design Rear Lamp, hingga New Side Body Moulding untuk varian 1.2 G.

Sementara pada varian 1.2 TRD S, New Agya dilengkapi dengan New TRD S Front Spoiler, New TRD S Side Skirt, serta New TRD S Black Rear Spoiler yang semakin menguatkan kesan sportif.

Selain itu, New Agya tampil dengan berbagai pilihan warna, dimana warna Silver Metallic dan Yellow mengalami refreshment, serta hadir dengan pilihan warna baru yaitu Orange Metallic.