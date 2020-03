Pantau Sebaran Corona, Toyota Targetkan New Agya Laku 2.200 Unit

Bisnis.com, JAKARTA – PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan Toyota New Agya secara daring lewat kanal Youtube Toyota Indonesia. Peluncuran ini dilakukan di tengah merebaknya pandemi virus corona (Covid - 19) di Indonesia.

Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suwandi mengatakan target penjualan New Agya adalah 2.200 unit per bulan. Dia berharap pasar dapat menerima produk baru ini.

“Kami harap impact-nya (virus corona) tidak terlalu besar ya. untuk target kami masih target penjualan awal 2.200 unit per bulan,” kata Anton di sela-sela peluncuran New Agya, Kamis (19/3/2020).

Saat dihubungi lebih lanjut oleh Bisnis, penjualan 2.200 unit adalah target awal. Namun, dia tidak menutup kemungkinan bakal melakukan evaluasi terkait target, tergantung dari perkembangan dampak virus corona.

“2.200 ada target original, tapi memang harus dicek lagi dengan impact-nya seperti apa dengan Covid-19,” ujar Anton kepada Bisnis.

Adapun, New Agya disebut memiliki tampilan sportif dan agresif dengan desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru. Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive Design Rear Lamp, hingga New Side Body Moulding untuk varian 1.2 G.

“Pada dasarnya konsep pengembangan New Agya mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas pelanggan Agya yang mayoritas adalah anak muda modern. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang menginginkan Agya lebih sporty dan aggressive yang kami hadirkan melalui New Agya,” kata Anton.

New Agya dibanderol dengan rentang harga mulai dari Rp143,8 juta hingga yang tertinggi Rp169.29 OTR DKI Jakarta.