Rilis New Ayla dan Sirion, Ini Strategi Daihatsu Gaet Millenial

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor menawarkan uang muka atau down payment (DP) rendah untuk pembelian New Daihatsu Ayla dan Sirion yang baru diluncurkan.

Peluncuran kedua model penyegaran (facelift) tersebut dilakukan secara virtual lewat akun Youtube Daihatsu Sahabatku pada Kamis (19/3/2020). Langkah itu dilakukan guna menghentikan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Supranoto, Chief Executive PT Astra International – Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), mengatakan perusahaan menyediakan program penjualan menarik untuk menggaet anak muda supaya dapat mempunyai produk anyar dari Daihatsu.

“Kami menyediakan paket kredit dengan DP [down payment/uang muka] rendah, angsuran ringan, dan tenor yang panjang, sehingga semakin mudah bagi kaum milenial untuk memiliki dan membawa pulang New Ayla dan New Sirion," ujarnya.

Priyo Wisaksono, Head of Product I & II Department PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengatakan DP untuk New Ayla dibanderol Rp18 juta dengan cicilan sebesar Rp2,5 juta selama 4 tahun. Sementara DP Sirion dipatok Rp17 juta dengan cicilan Rp5,5 Juta dengan jangka waktu yang sama.

Adapun, New Ayla dijual dengan harga mulai Rp101,6 juta sementara New Sirion dibanderol mulai Rp200,1 juta on the road Jakarta.

Daihatsu New Sirion/Dok.-Daihatsu.

Priyo juga mengatakan bahwa kedua produk tersebut ditargetkan untuk menyasar generasi muda yang memiliki komposisi besar di dalam struktur sosial masyarakat.

"Komposisi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda atau generasi milenial, sehingga segmen ini sangat potensial untuk melakukan pembelian mobil pertama," ujarnya.