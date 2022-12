Laris Manis, Masa Inden Innova Hybrid di Auto2000 Tembus 5 Bulan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mobil elektrik teranyar Toyota, yakni All New Kijang Innova Hybrid memiliki waktu inden hampir lima bulan di diler Auto2000.

Regional General Manager Auto2000 DKI Gondo Handoko menyebutkan, untuk saat ini inden Kijang Innova Zenix varian Hybrid memiliki inden lima bulan, sedangkan varian bensin hanya satu bulan.

"[Inden Innova] Hampir 5 bulanan khususnya untuk hybrid, dan gasoline relatif sebulan saja," ujar Gondo di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Dia mengaku di Jakarta pemesanan Innova Hybrid sudah mencapai 1.200 unit dengan tipe Q dan V yang mendominasi kontribusi penjualan.

"Innova hybrid di Jakarta udah sekitar 1.200, sedangkan bensin cuman 300. Pokoknya [pemesanan Hybrid] mencapai 1.500-an," terang Gondo.

Gondo menambahkan, sebelumnya pihaknya tidak menyangka Innova varian Hybrid ini akan memiliki permintaan yang cukup besar.

Pasalnya, Hybrid di Indonesia merupakan teknologi baru dan perlu penyesuaian, terlebih ada juga pilihan Innova bensin memiliki peningkatan lebih besar dari pendahulunya.

"Waktu itu kami kan berpikir masyarakat belum gampang terima hybrid dan ingin yang bensin, apalagi teknologi bensin lebih baik dari sebelumnya, lebih irit, bertenaga dan segalam macem," kata Gondo

"Namun, ternyata Indonesia lebih cepat menerima [varian Hybrid], makannya perbedaan masa indennya memiliki jarak cukup jauh antara hybrid dan bensin," pungkasnya.

Sebagai informasi, All New Zenix memiliki lima varian, di antaranya dua varian tipe bahan bakar bensin dan tiga tipe mobil Hybrid. Mobil teranyar keluaran Toyota ini dibanderol dalam rentang Rp400 juta hinga Rp600 juta.

Berikut harga dan varian All New Kijang Innova Zenix:

Mesin Bensin

All New Innova Zenix G AT Bensin Rp419 juta

All New Innova Zenix V AT Bensin Rp467 juta

Mesin Hybrid

All New Innova Zenix G AT HV Rp458 juta

All New Innova Zenix V AT HV Rp532 juta

All New Innova Zenix Q HV Rp611 juta

