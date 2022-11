Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Terdiri atas pilihan Gasoline Grade dan Hybrid EV Grade, Auto2000 sebagai diler Toyota terbesar di Indonesia, saat ini memasarkan 10 pilihan tipe All New Kijang Innova Zenix.

Kode HV berarti bahwa Kijang Innova terbaru telah resmi menggunakan Hybrid Engine yang ramah lingkungan. Pelanggan ingin melihat dan merasakan langsung dapat datang pada acara showroom event pada hari Sabtu dengan menghubungi terlebih dahulu cabang Auto2000 terdekat.

Berikut simulasi cicilan kreditnya, dengan menggunakan DP 20%, plus asuransi All Risk + Banjir dengan catatan harga dan skema sewaktu-waktu dapat berubah.

Baca Juga : Meluncur Hari Ini, Berikut Harga All New Innova Zenix Hybrid dan Bensin

Ini daftar harga dan simulasi kredit All New Kijang Innova Zenix di diler Auto2000:

Gasoline Grade (OTR DKI Jakarta)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) Rp 419.000.000

TDP Rp 86.500.000

Angsuran Rp 10.384.000 / 48x (4 Tahun)

Baca Juga : Berikut Alasan Toyota Jadikan Innova Mobil Hybrid dan Spesifikasinya

Angsuran Rp 9.169.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) Rp 422.000.000

TDP Rp 89.500.000

Angsuran Rp 10.384.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 9.169.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) Rp 467.000.000

TDP Rp 96.000.000

Angsuran Rp 11.572.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.218.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) Rp 470.000.000

TDP Rp 99.000.000

Angsuran Rp 11.572.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.218.000 / 60x (5 Tahun)

Hybrid EV Grade (OTR Jakarta)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) Rp 458.000.000

TDP Rp 94.500.000

Angsuran Rp 11.349.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.021.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) Rp 461.000.000

TDP Rp 97.500.000

Angsuran Rp 11.349.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 10.021.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista (Non Premium Color) Rp 532.000.000

TDP Rp 109.000.000

Angsuran Rp 13.078.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 11.549.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista (Premium Color) Rp 535.000.000

TDP Rp 112.000.000

Angsuran Rp 13.078.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp 11.549.000 / 60x (5 Tahun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News