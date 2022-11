Meluncur Hari Ini, Berikut Harga All New Innova Zenix Hybrid dan Bensin

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Innova Zenix dengan dua varian, yaitu tipe hybrid dan bensin dengan kisaran harga mulai dari Rp400 juta hingga Rp600 juta.

Vice President PT TAM Henry Tanoto mengatakan All New Kijang Innova Zenix merupakan inovasi dari multipurpose crossover dengan sistem hybrid terbaru besutan Toyota.

"Hari ini, kami memperluas aplikasi teknologi elektrifikasi, khususnya Toyota Hybrid System generasi terbaru yang juga digunakan oleh All New Prius, ke All New Kijang Innova Zenix dengan harapan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, namun juga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menekan angka emisi karbon,” ujar Henry dalam peluncuran All New Innova Zenix di Jakarta, Senin (21/11/2022).

Engineer All New Kijang Innova Zenix Hideki Mizuma menyebutkan pengembangan crossover ini mewarisi DNA Kijang pendahulunya melalui berbagai penyempurnaan. "All New Kijang Innova Zenix telah menjadi sebuah mobil untuk era baru yang mewarisi DNA[Kijang Innova] sebelumnya,” ungkapnya.

Untuk spesifikasi, Innova Zenix dilengkapi dengan mesin TNGA 2.000 cc berkode M20A-FKS Dynamic Force Engine. Mesin ini memiliki kapasitas Mesi1.987 cc empat silinder dual VVT-i yang menghasilkan tenaga hingga 174 PS pada 6.600 rpm dengan torsi maksimal 204,9 Nm.

Kemudian, untuk varian Hybrid dibekali mesin TNGA 2.000 cc berkode M20A-FXS bertenaga 152 PS pada 6.000 rpm dengan torsi maksimal 187,3 Nm pada 4.400-5.200 rpm. Ketika melaju, mesin 1.987 empat silinder Dual VVT-i ini diperkuat oleh motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 205,9 Nm sehingga menghasilkan tenaga gabungan 186 PS.

Adapun, mobil ini sudah disematkan dengan berbagai fitur baru. Mulai dari New Panoramic Retractable Roof pada varian Q dan V hingga fitur keselamatan Toyota Safety Sense (TSS) 3.0.

Berikut harga dan varian All New Innova Zenix:

Mesin Bensin

- All New Innova Zenix G AT Bensin Rp419 juta

- All New Innova Zenix V AT Bensin Rp467 juta

Mesin Hybrid

- All New Innova Zenix G AT HV Rp458 juta

- All New Innova Zenix V AT HV Rp522 juta

- All New Innova Zenix Q HV Rp611 juta

