Innova Zenix Hadir, Ini Daftar Model dan Harga Mobil Hybrid di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran Toyota Kijang Innova Zenix milik PT Toyota Astra Motor (TAM) meramaikan deretan mobil hybrid di pasar otomotif dalam negeri. Pasalnya, mobil berteknologi hibrida dipercaya menjadi tonggak baru dalam elektrifikasi otomotif di Tanah Air.

Ditinjau dari sisi spesifikasinya, Kijang Innova Zenix menggabungkan mesin bensin berkapasitas 2.000 cc dengan motor listrik. Mesin Innova Hybrid tersebut disematkan platform TNGA 2.0L berkode M20A-FXS yang menghasilkan tenaga 152 PS pada 6.000 rpm dan torsi 187,3 Nm pada 4.400-5.200 rpm.

Ketika mobil sedang melaju, mesin tersebut akan digabungkan dengan motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 205,9 Nm sehingga akan menghasilkan tenaga gabungan sebesar 186 PS.

Saat ini, Toyota Kijang Innova Zenix varian hybrid tersedia dalam tiga tipe, masing-masing harganya yakni All New Innova Zenix G AT HV harga Rp458 juta, All New Innova Zenix V AT HV harga Rp522 juta, dan All New Innova Zenix Q HV harga Rp611 juta.

Selain Kijang Innova Zenix, ada beragam pilihan mobil hybrid lainnya yang membanjiri pasar, mulai dari model Multipurpose Vehicle (MPV) sampai Sport Utility Vehicle (SUV). Beragam sistem hibrida yang ditawarkan mulai dari mild-hybrid, hybrid, hingga plug-in hybrid.

Berikut Daftar Pilihan Mobil Hybrid di Indonesia dan Harganya:

Toyota Camry Hybrid

Toyota New Camry Hybrid merupakan salah satu sedan premium berteknologi hibrida besutan Toyota. Spesifikasi singkatnya, mobil tersebut dibekali mesin hybrid 4 silinder berkapasitas 2.487 cc yang dapat menghasilkan daya maksimum 178 PS/5.700 rpm. Serta dipadukan motor listrik bertenaga 20,6 PS.

Melansir laman resmi Toyota, untuk harga Toyota New Camry Hybrid tipe 2.5 HV dibanderol Rp874,6 juta.

Toyota Corolla Altis Hybrid

Segmen sedan hybrid milik Toyota selanjutnya yakni Corolla Altis Hybrid. Dapur pacunya, mobil tersebut dibekali mesin Hybrid 4-Cylinder In-Line, 16-Valve DOHC with VVT-i dengan kapasitas 1.798 cc. Corolla Altis Hybrid diklaim dapat menghasilkan daya maksimum 98 PS/5.200 rpm, dan torsi maksimum 14,47 kgm/4.000 rpm.

Tersedia enam pilihan warna untuk sedan hibrida besutan Toyota tersebut. Untuk harganya, Toyota Corolla Altis Hybrid tipe 1.8 HV dibanderol mulai Rp565,6 juta.

Toyota C-HR Hybrid

Selanjutnya, ada model SUV hybrid milik Toyota, yakni New C-HR Hybrid. Mobil tersebut mengadopsi mesin tipe 2ZR-FXE 4 silinder berkapasitas 1.798 cc. Toyota C-HR Hybrid diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 98 PS/5.200 rpm dan torsi maksimum 14,5 kgm/3.600 rpm.

Sebagai informasi, Toyota C-HR Hybrid dibanderol dengan harga mulai Rp586,2 juta.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Melengkapi jejeran varian mobil hybrid Toyota, ada varian SUV Toyota Corolla Cross Hybrid. Mobil tersebut memiliki tipe mesin yang sama dengan Toyota C-HR Hybrid, sehingga mampu menghasilkan tenaga maksimum 98 PS/5.200 rpm dan torsi maksimum 14,5 kgm/3.600 rpm.

Untuk diketahui, ada tujuh pilihan warna untuk Toyota Corolla Cross Hybrid, dengan harga mulai Rp540,9 juta.

Wuling Almaz Hybrid

Wuling Almaz Hybrid merupakan SUV hibrida besutan Wuling Motors yang dibekali mesin Atkinson Cycle 4-silinder berkapasitas 2.000 cc serta baterai ternary lithium-ion berkapasitas 1.8 kWh. Dapur pacu Wuling Almaz Hybrid itu diklaim dapat menghasilkan tenaga maksimum 174 HP dan torsi maksimum 320 Nm.

Sederet fitur canggih disematkan pada mobil tersebut seperti Wuling Indonesian Command, IoV Wuling Remote Control App, dan Advance Driver System. Harga Wuling Almaz hybrid dibanderol mulai Rp470 juta.

Suzuki Ertiga Mild Hybrid

Tak ketinggalan, Suzuki turut menghadirkan Ertiga versi Mild Hybrid, atau hibrid ringan. Mobil tersebut mengadopsi mesin bensin K15B DOHC VVT berkapasitas 1.462 cc, dipadukan baterai lithium-ion 6 Ah 12 V.

Perlu diketahui, ada dua tipe Suzuki Ertiga Mild Hybrid, yakni Sport dan GX yang harganya dibanderol Rp270,3 juta sampai Rp292,3 juta.

Nissan Kicks E-Power

Nissan Kicks E-Power merupakan mobil hibrida yang dibekali mesin bensin berkapasitas 1.198 cc digabungkan dengan baterai berkapasitas 2.13 kW. Dapur pacu tersebut membuat Nissan Kicks E-Power diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 129 PS/4000-8992 rpm, serta torsi maksimum 260 Nm/500-3008 rpm.

Untuk harganya, mobil hybrid Nissan Kicks E-Power dibanderol Rp482,8 juta.

Mitsubishi Outlander PHEV

Terakhir, ada mobil segmen Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) milik Mitsubishi, yakni Mitsubishi Outlander PHEV. Terdapat tiga mode berkendara pada mobil tersebut, yakni Series Hybrid Mode, EV Drive Mode, dan Parallel Hybrid Mode.

Sederet fitur teranyar juga disematkan pada Mitsubishi Outlander PHEV, yakni Super All Wheel Control (S-AWC), Energy Management yang dapat menghemat daya, hingga Mitsubishi Remote Control. Untuk harganya, Mitsubishi Outlander PHEV dibanderol Rp898 juta.

