Mobil MG 5 GT Digemari Kaum Hawa, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA- Dunia otomotif tidak lagi didominasi kaum pria. Kini, semakin banyak kaum hawa yang mengendarai kendaraan sendiri, pilihan mobil bagi wanita pun semakin beragam.

Salah satu produk yang menarik perhatian kaum hawa adalah MG 5GT, besutan MG Motors. Merek mobil asal Inggris inipun semakin mendapat tempat di pasar otomotif Indonesia, terutama dinilai memadai bagi selera kaum hawa.

Tren itu diungkapkan Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia. Menurutnya, fakta kaum wanita semakin banyak menjadi konsumen mobil, dibilang tidak mengherankan, di mana dengan tingginya mobilitas masa kini, khususnya di kota besar.

“Dengan mengendarai mobil sendiri tentu memberikan fleksibilitas serta keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan moda angkutan lain. Berdasarkan data survei yang dikumpulkan sepanjang 2022 ini, 47 persen konsumen MG 5 GT merupakan wanita,” ungkapnya.

Bagi Arief, sedikit berbeda dengan pria, tentunya wanita memiliki penilaian tersendiri saat memilih kendaraan yang cocok bagi mereka untuk jadi daily car. Beberapa faktor itu antara lain:

1. Memiliki model yang eye catching dan mewah

Jika sebagian menganggap wanita memilih mobil berdasarkan sisi emosional, hal itu tidak sepenuhnya salah, karena faktor penampilan menjadi salah satu faktor utama wanita ketika memilih mobil. Tidak heran MG 5 GT menjadi salah satu mobil yang juga banyak diincar wanita.

Dari aspek desain, MG 5 GT membawa desain eksterior terbaru yang diberi nama Third Generation MG Family Design Language dengan 4 door coupe. Hal ini terlihat dari bagian depan MG 5 GT yang dibuat lancip ala shark hunting front face, dengan digital flaming grill yang eksotis menjadikan mobil ini menjadi pusat perhatian ketika di jalan. Karakter sporty yang sangat kuat di setiap lekukannya inilah yang membuat MG 5 GT secara global meraih Good Design Award 2021 untuk kategori Compact Sport Cars.

2. Memiliki car entertainment yang komplit

Faktor hiburan selama mengemudi juga menjadi syarat penting bagi wanita ketika memilih mobil idaman, dan faktor hiburan ini juga menjadi alasan MG5 GT diminati. Kehadiran infotainment display dengan layar sentuh ukuran 10,3 inci yang terlihat floating di bagian tengah dashboard dengan tombol-tombol di bawahnya, terhubung dengan perangkat smartphone sehingga navigasi lebih mudah untuk diakses kamu wanita melalui fitur Apple CarPlay dan Android Auto.

3. Memiliki ruang penyimpanan yang besar

Sebagian wanita sering membawa dan menyimpan barang-barang di dalam mobil, karena itu faktor akomodasi barang merupakan hal yang penting. Walaupun berbentuk seperti mobil coupe, MG 5 GT memiliki ruang bagasi yang besar hingga 401 liter sehingga dapat menyimpan koper berukuran besar di dalam bagasi dengan mudah.

4. Memiliki kamera parkir dan fitur keselamatan yang prima

Visibilitas maksimal terutama pada saat parkir sangat penting bagi wanita ketika mengemudi, oleh karena itu kehadiran kamera parkir akan membantu untuk melihat kondisi sekitar mobil. MG5 GT telah dilengkapi oleh 4 kamera yang membentuk visual 360°, sehingga pengemudi dapat memantau mobil dari berbagai arah ketika parkir atau melewati jalan sempit.

5. Memiliki suspensi yang nyaman saat dikemudikan

Kontur jalan di Indonesia yang kurang bersahabat seringkali menjadi hal yang mengganggu saat mengemudi. MG5 GT dilengkapi kombinasi sasis European Tuning Suspension, Macpherson Strut Ultra-rigid depan, Torsion Beam tipe H belakang, dan palang berbentuk U, hal ini membuat MG5 GT tetap terasa nyaman saat melewati jalan kasar dan berlubang, namun tetap stabil saat mobil berada di kecepatan tinggi.

6. Memiliki harga yang bersahabat

Terakhir, faktor harga yang affordable dan sesuai dengan value menjadi penentu saat wanita memilih mobil impian. Dan faktor harga ini menjadi daya tarik MG 5 GT dikarenakan mobil canggih nan sporty ini ternyata memiliki harga yang menarik. MG 5 GT hadir dalam 3 varian, yakni Activate dengan harga Rp339,9 juta, Ignite dengan Rp369,9 juta, dan Magnify dengan Rp 399,9 juta. Ketiganya merupakan harga on the road (OTR) DKI Jakarta. Serta ada tambahan lain dari sisi pengeluaran, MG 5 GT adalah mobil yang irit bahan bakar. Sehingga bagi kaum wanita yang cermat dalam mengelola uang tentunya hal ini menjadi daya tarik tersendiri.

