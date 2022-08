Ramai Kendaraan Listrik di GIIAS 2022, Subaru Pede Tanpa EV

Bisnis.com, JAKARTA – Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 menampilkan lebih dari 30 model kendaraan listrik dari berbagai merek, namun berbeda untuk Subaru yang tidak menampilkan produk elelektriknya atau electric vehicle (EV).

GIIAS 2022 menjadi tahun pertama merek mobil asal Jepang, Subaru, hadir untuk memperkenalkan beragam model mobilnya. Berdasarkan pantauan Bisnis, Senin (15/8/2022), Subaru tidak memajang model kendaraan listrknya, yakni Subaru Solterra.

Marketing Communications Manager Subaru Indonesia Ismail Ashlan menyampaikan pada tahun ini Subaru akan fokus pada penguatan merek setelah hadir kembali di Indonesia.

“Ini tahun pertama Subaru di GIIAS, fokus utama tidak langsung ikut mainstream market, kami mau kasih lihat warna Subaru,” ujarnya dalam Media Gathering di GIIAS, Senin (15/8/2022).

Pada GIIAS 2022, PT Plaza Auto Mega selaku agen pemegang merek Subaru Indonesia memperkenalkan dua produk teranyar miliknya, yakni Subaru BRZ dan XV.

Ismail menyampaikan saat ini pihaknya masih mempelajari pasar Indonesia dan kondisi elektrifikasi di Indonesia. Subaru juga sudah berencana akan mengeluarkan produk EV di Indonesia.

“Di GIIAS, semua ngomongin EV, Subaru menjadi satu-satunya yang memajang manual transmission, kami pelajari market mainstream apa, Subaru punya jalan ninja sendiri,” ujarnya.

Meski menjadi pemain baru, pada GIIAS 2022 terlihat banyak peminat mobil asal Jepang tersebut. Terbukti untuk model BRZ untuk kuota 2022 yang laris terjual dalam satu jam saja.

Pada pameran otomotif kali ini, Subaru memajang tujuh varian mobilnya, yaitu:

1. The all-new Subaru BRZ M/T warna Magnetite Grey Metallic

2. The all-new Subaru BRZ A/T warna World Rally Blue

3. The all-new Subaru XV 2.0i-S warna Cool Grey Khaki

4. The all-new Subaru XV 2.0i-S warna Pure Red Metallic

5. The all-new Subaru XV 2.0i-S EyeSight warna Plasma Yellow Metallic

6. The all-new Subaru Forester 2.0i-L warna Crimson Red Pearl

7. The all-new Subaru Forester 2.0i-S EyeSight warna Autumn Green Metallic

