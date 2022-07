Penjualan Honda Naik Semester I/2022, Brio Paling Laris

Bisnis.com, JAKARTA – Honda berhasil mencatat peningkatan penjualan ritel sepanjang semester I/2022. All New Brio berkontribusi separuh dari total pangsa pasar perusahaan.

Berdasarkan catatan internal, Honda berhasil menjual 53.910 unit pada Januari hingga Juni 2022. Realisasi tersebut naik 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan penjualan ritel Honda didukung oleh model-model tulang punggung perusahaan seperti Honda Brio yang berhasil terjual sebanyak 27.432. Artinya, mobil segmen perkotaan tersebut berkontribusi 50,88 persen pangsa pasar.

Model paling laku selanjutnya adalah All New Honda BR-V sebanyak 9.907 unit, Honda HR-V 7.887 unit, Honda CR-V 4.057 unit, dan Honda City Hatchback RS 2.941 unit.

Sisanya adalah New Honda Mobilio 696 unit, All New Honda Civic RS 449 unit, All New Honda City 327 unit, New Honda Accord 181 unit, New Honda Odyssey 32 unit, dan Honda Civic Type R 1 unit.

Sementara itu, penjualan ritel Honda pada Juni 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Perusahaan mencatat penjualan sebesar 10.104 unit atau meningkat sebanyak 30 persen.

Honda Brio, All New Honda HR-V, serta All New Honda BR-V Kembali menjadi penyumbang terbesar bagi penjualan Honda sepanjang Juni tahun ini.

Honda Brio meraih penjualan tertinggi dengan total 4.974 unit, yang terdiri atas Honda Brio Satya 3,979 unit dan Honda Brio RS 995 unit. Penjualan tersebut memberikan kontribusi sebanyak 49,2 persen dari total penjualan PT Honda Prospect Motor (HPM) bulan Juni 2022.

All New Honda HR-V berkontribusi 20,1 persen dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 2.032 unit di bulan Juni. Sedangkan All New Honda BR-V berkontribusi 18.4 persen dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 1.859 unit.

Model lainnya juga turut memberikan kontribusi yaitu Honda CR-V dengan 628 unit yang diikuti Honda City Hatchback RS 411 unit, dan Honda Mobilio 100 unit.

Kemudian jajaran mobil sedannya adalah All New All New Honda City terjual 51 unit, New Honda Accord 35 unit, All New Honda Civic RS 13 unit, dan New Honda Odyssey 1 unit.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy mengatakan bahwa penjualan ritel meningkat karena didukung peluncuran produk-produk baru seperti All New Honda BR-V dan All New Honda HR-V.

Meski demikian, penjualan di semester pertama masih belum optimal. Hal tersebut karena kendala pasokan komponen yang mempengaruhi produksi Honda, bahkan beberapa model completely built up (CBU) dari negara lain.

“Di semester kedua, kami akan terus berusaha meningkatkan pasokan serta menawarkan berbagai program penjualan untuk menjaga tren penjualan tetap positif,” katanya melalui keterangan pers, Senin (11/7/2022)

Data penjualan ritel Honda semester I/2022:

All New Honda Brio 27.432

All New Honda BR-V 9.907

All New Honda HR-V 7.887

New Honda CR-V 4.057

Honda City Hatchback RS 2.941

New Honda Mobilio 696

All New Civic RS 449

All New City 327

New Honda Accord 181

New Honda Odyssey 32

New Honda Civic Type R 1

