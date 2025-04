CEK FAKTA: Daihatsu Tutup jadi Toyota?

DAIHATSU IS NO MORE. RIP 1951-2025



Effective immediately, Daihatsu models, dealerships & operations will be transitioned to Toyota

===

SELAMAT TINGGAL SAHABATKU, 1951-2025



Dimulai dr sekarang, semua produk Daihatsu, pelayanan, dan mitra akan transisi ke Toyota



