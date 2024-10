Respons BMW Usai Prabowo Minta Pejabat Pakai Mobil Dinas Lokal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - BMW Indonesia menanggapi soal arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para pejabat kementerian dan eselon I untuk menggunakan mobil produksi lokal.

Sebagaimana diketahui, salah satu mobil rakitan lokal yang kerap digaungkan Prabowo yakni Maung yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero).

Namun, tidak menutup kemungkinan, pejabat pemerintah juga didorong untuk menggunakan produk lokal buatan para agen pemegang merek (APM) mobil di Indonesia.

Director of Sales and Network Development at BMW Indonesia, Ariefin Makaminan mengatakan sejauh ini BMW juga memiliki beberapa model yang dirakit lokal.

"Pak Presiden bilang produksi dalam negeri, kan. BMW juga dari sisi investasi melakukan cukup banyak di Indonesia. Produksi dalam negeri kan bisa banyak arti sebenarnya. Jadi, apakah artinya dirakit di Indonesia, mungkin bisa jadi pertimbangan," jelas Ariefin di Jakarta Selasa (29/10/2024).

Sebagai informasi, BMW Group Indonesia memiliki fasilitas perakitan yang terletak di PT Gaya Motor, Sunter, Jakarta Utara.

Pabrik perakitan ini merancang BMW dan MINI. Beberapa model BMW yang dirakit lokal meliputi Seri 7, 3, 5, 2 coupe, X1, X3 X7, dan X5.

Lebih lanjut dia mengatakan, BMW akan mendukung kebijakan pemerintah, termasuk jika ada permintaan unit mobil BMW untuk mobil dinas pejabat pemerintahan.

"Sejarah kami BMW adalah mendukung pemerintah, langkah mereka seperti apa. Dari kami sih berharap sukses untuk Pindad Maung. Tentu kami ingin lihat seperti apa. Apa pun yang bisa kami dukung, kami siap dukung," jelas Arief.

Adapun, mobil BMW kerap dipakai untuk acara-acara kenegaraan. Misalnya, pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, BMW meminjamkan 45 mobil listrik untuk tamu kenegaraan, di antaranya yaitu 20 unit BMW i7 dan 25 unit BMW i5.

"Kami kan juga anak bangsa ya. Kami juga bangga lah kalau memang anak bangsa ini punya produk yang memang bisa dipakai oleh kenegaraan. Kami tetap akan support pemerintah. Bisa dilihat di dua tahun belakangan ini kan kami sangat masif sekali mendukung pemerintah," pungkasnya.