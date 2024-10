BMW Rilis 2 Model Baru Edisi Terbatas, Harga Mulai Rp1,76 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - BMW Indonesia resmi meluncurkan dua model terbarunya, yakni M4 CS dan M2 Special Edition pada Selasa (29/10/2024). Keduanya dirilis dengan kuota sangat terbatas.

Marketing Director BMW Indonesia, Bayu Riyanto mengatakan untuk BMW M4 CS kuotanya sangat terbatas di bawah 10 unit. Sementara itu, untuk M2 Special Edition hanya tersedia dua unit di Indonesia.

"Jadi, untuk BMW M4 CS, mungkin hanya ada di bawah 10 unit. Sepertinya, baru dibuka pemesanannya saja sudah habis terpesan, karena ini momen yang sangat spesial," ujar Bayu di Jakarta pada Selasa (29/10).

Bicara soal harga, BMW M4 CS dibanderol Rp2,99 miliar off the road, atau sekitar Rp3,3 miliar on the road. Sementara itu, BMW M2 dibanderol mulai Rp1,76 miliar off the road.

"Lalu, untuk BMW M2 harganya adalah Rp1,76 miliar off the road. Namun, jika menggunakan performance parts dan warna individual, harganya akan bertambah sekitar Rp500 juta,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, karena model ini adalah edisi terbatas, maka jika kuota sudah habis, konsumen tidak dapat memesan lagi unit BMW M4 CS. Namun, tidak menutup kemungkinan BMW Indonesia akan merilis model-model terbaru ke depannya sebagai komitmen investasi di Indonesia.

"Kita tahu bahwa BMW M Series memiliki positioning harga yang baik dan penetrasi pasar yang kuat. Ini adalah salah satu peluang investasi yang menjanjikan untuk masa depan," pungkas Bayu.

Menilik spesifikasinya, BMW M4 dibekali mesin 6 silinder yang dapat menghasilkan tenaga maksimum 405 kW atau 550 PS. Selain itu, torsi puncaknya sebesar 650 Nm mulai dari 2.750 rpm hingga 5.950 rpm.

Mesin itu memiliki tenaga 15 kW atau 20 PS lebih besar dibandingkan BMW M4 Competition M xDrive yang belum lama ini diluncurkan saat ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Juli lalu.

Berbekal dapur pacu tersebut, BMW M4 CS diklaim hanya membutuhkan waktu 3,4 detik untuk berakselerasi dari 0-100 km per jam, dan memiliki top speed hingga 302 km per jam.

Sementara itu, spesifikasi BMW M2 Special Edition dibekali mesin 6 silinder in-line, dengan M TwinPower Turbo Technology. BMW M2 memiliki tenaga maksimal 338 kW atau 460 PS.

Alhasil, di atas kertas dapur pacu BMW M2 Special Edition itu diklaim hanya membutuhkan waktu 4,1 detik untuk melaju 0-100 km per jam. Sementara itu, top speednya sebesar 250 km per jam.