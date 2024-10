Harga Tiket IMOS 2024, Cara Beli, dan Akses Transportasi Umum

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pameran sepeda motor terbesar, Indonesia Motorcycle Show (IMOS), resmi dibuka pada 30 Oktober hingga 3 November 2024 di di ICE BSD City, Tangerang. Pengunjung perlu mengetahui harga tiket, cara beli, dan akses transportasi umum ke IMOS 2024.

Ketua Penyelenggara IMOS sekaligus Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala mengatakan penyelenggara berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman pengunjung dengan lebih baik, mulai dari akses transportasi umum hingga penyediaan tempat parkir yang memadai.

"Selain menghadirkan teknologi dan inovasi terbaru, IMOS juga menjadi ajang pertemuan bagi pecinta sepeda motor. Kami telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan para pengunjung mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan nyaman selama di pameran," ujar Sigit dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Untuk memudahkan akses ke lokasi pameran, IMOS 2024 menyediakan layanan shuttle bus gratis dari Stasiun Rawa Buntu, yang merupakan stasiun commuterline terdekat dari ICE BSD City.

Pengunjung yang menggunakan transportasi umum seperti KRL commuter line dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mencapai venue dengan mudah. Shuttle bus ini beroperasi setiap hari selama penyelenggaraan IMOS berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB, dengan durasi kedatangan setiap 30 menit.

Selain itu, untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi, panitia telah menyiapkan area parkir yang luas di sekitar ICE BSD City. Khusus untuk pengendara sepeda motor, area parkir telah disediakan di area outdoor Hall 10, sementara untuk kendaraan roda empat, parkir tersedia di area outdoor Hall 10 dan basement ICE.

Adapun, harga tiket IMOS 2024 reguler online weekday dijual dengan harga khusus sebesar Rp25.000, sedangkan tiket weekend dijual dengan harga Rp40.000. Cara belinya, tiket ini dapat dibeli langsung melalui aplikasi Auto360 guna memudahkan pengunjung hadir ke pameran.

Bagi pengunjung yang memilih untuk membeli tiket secara langsung di lokasi pameran, tiket on the spot akan tersedia selama pameran berlangsung. Untuk tiket weekday, harga on the spot adalah Rp35.000, sementara untuk weekend senilai Rp50.000.

Pada gelaran IMOS 2024, dihadiri lebih dari 60 peserta yang mencakup merek-merek terkemuka dari berbagai segmen sepeda motor. Di kategori motor internal Combustion Engine (ICE), IMOS 2024 akan menghadirkan nama-nama besar seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, Yamaha, Harley-Davidson, Hunter, Royal Alloy, Royal Enfield, hingga Scomadi.

Selain itu, tren kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga semakin mendominasi, dengan kehadiran merek-merek inovatif seperti Alva, Davigo, Electrum, HORWIN INC, ION Mobility, Polytron, United E-Motor, VMove, dan ZPT.

Puluhan pendukung industri juga ikut berpartisipasi dalam IMOS 2024, termasuk produsen ban, apparel, helm, pelumas, dashcam, tools, dan spare parts. Kehadiran mereka melengkapi rangkaian pameran ini, menjadikan platform yang komprehensif untuk para penggemar sepeda motor dan pelaku industri.