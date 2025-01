Lengkap! Jadwal dan Lokasi Pameran Otomotif di 2025: GIIAS, IMOS hingga GJAW

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet pameran otomotif akan kembali digelar pada tahun ini, seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), Indonesia Motorcycle Show (IMOS) hingga Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW).

CEO Seven Event, Andy Wismarsyah mengatakan tahun ini, Seven Event akan mengusung total sepuluh pameran yang mencakup sektor business to consumer (B2C) dan business to business (B2B).

Lebih lanjut dia menjelaskan, pameran-pameran ini akan mencakup berbagai bidang, mulai dari otomotif, bidang kedirgantaraan, solusi tanggap darurat, hingga industri makanan.

"Tahun 2025 akan menjadi tantangan bagi kami untuk terus berkembang dengan penyelenggaraan pameran dari berbagai sektor industri baru, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pameran yang relevan dan menarik bagi industri serta pengunjung," ujar Andy dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Seven Event bersama Gaikindo akan memulai rangkaian dengan pameran GIIAS Tangerang akan berlangsung pada 23 Juli – 3 Agustus 2025 di ICE, BSD Tangerang.

Dalam satu dekade penyelenggaraannya, GIIAS 2025 akan menampilkan berbagai kendaraan terbaru, inovasi teknologi otomotif, dan produk-produk unggulan dari lebih 40 merek kendaraan internasional.

Selanjutnya, GIIAS The Series akan dilanjutkan berbagai kota di Indonesia meliputi Surabaya, Semarang, Bandung, hingga Makassar.

Selain GIIAS, Seven Event kembali akan menyelenggarakan pameran otomotif lain yaitu pameran otomotif milik Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI), Indonesia Motorcycle Show (IMOS) yang akan hadir pada 24-28 September 2025 di ICE BSD City.

"IMOS 2025 akan kembali menjadi tuan rumah bagi para pecinta otomotif khususnya roda dua untuk berkumpul dan menyaksikan produk-produk sepeda motor terbaru serta inovasi dalam industri kendaraan roda dua," katanya.

Adapun, di pengujung tahun, Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) akan kembali diadakan pada 21 - 30 November 2025 di ICE BSD City. GJAW 2025 akan menjadi platform yang penting untuk mendorong transaksi penjualan kendaraan bermotor di akhir tahun, dengan berbagai fasilitas dan program menarik bagi pengunjung dan peserta.

Berikut Jadwal Pameran Otomotif pada 2025:

- GIIAS Tangerang: 23 Juli – 3 Agustus 2025 di ICE, BSD Tangerang.

- GIIAS Surabaya: 27-31 Agustus 2025 di Grand City Convex, Surabaya.

- GIIAS Semarang: 24-28 September 2025 di Muladi Dome, Semarang.

- GIIAS Bandung: 1-5 Oktober 2025 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung.

- GIIAS Makassar: 5-9 November 2025 di Summarecon Mutiara Makassar.

- IMOS: 24-28 September 2025 di ICE BSD City.

- GJAW: 21 - 30 November 2025 di ICE BSD City.