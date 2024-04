Impor Mobil Naik Didongkrak CR-V Hybrid, Honda Tetap Andalkan Produk Lokal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Honda Prospect Motor (HPM) mengaku masih mengandalkan model-model yang diproduksi secara lokal meskipun impor secara utuh atau completely built up (CBU) melejit.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Honda melakukan impor sebanyak 2.644 unit sepanjang Januari-Maret 2024, naik 376,4% dari 555 unit dibandingkan periode sama tahun lalu.

Produk-produk yang masih diimpor Honda di antaranya adalah City sebanyak 30 unit, Civic 480 unit, Civic Type R 29 unit, Accord Hybrid 209 unit, CR-V Turbo 456 unit, dan CR-V Hybrid 1.440 unit.

Sales & Marketing and After Sales HPM, Yusak Billy mengatakan impor terlihat meningkat seiring CR-V sebagai produk flagship mengalami perubahan skema pemasaran dari completely knocked down (CKD) menjadi CBU.

“Namun, secara angka tidak besar kuantitasnya. Hanya sekitar 300-500 unit per bulannya,” kata Billy kepada Bisnis dikutip Selasa (23/4/2024).

Di tengah derasnya impor tersebut, produksi Honda justru mengalami penurunan sepanjang kuartal I/2024. Menurut data, produksi mobil Honda mencapai 24.519 unit sepanjang Januari-Maret 2024, turun 45,6% dari 45.057 unit secara year-on-year (YoY).

Menurut Billy, produksi yang dilakukan oleh Honda sangat bergantung pada kondisi pasar, dan juga kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen Indonesia.

Penjualan mobil Honda secara wholesales mencapai 28.066 unit pada Januari-Maret 2024, turun 40,3% dari 47.027 unit secara YoY. Sementara penjualan secara retail menembus 29.744 unit pada Januari-Maret 2024, turun 21,1% dari 37.701 unit secara YoY.

Di satu sisi, pabrikan otomotif juga tengah menghadapi melemahnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang akan mempengaruhi harga mobil baik yang produksi lokal maupun impor.

Dari sisi pabrikan, depresasi mata uang rupiah berdampak terhadap meningkatnya beban operasional untuk produksi. Sementara impor sangat berhubungan erat dengan nilai tukar.

“Saat ini kami masih terus memonitor dampak dari situasi ini untuk menentukan strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan value terbaik bagi konsumen,” jelasnya.

