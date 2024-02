Honda BR-V Meluncur, Honda Prospect Lupakan Mobilio?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Honda Prospect Motor (HPM) sepertinya belum mau menyegarkan model multipurpose vehicle (MPV) Mobilio. Teranyar, HPM meluncurkan BR-V N7X Edition dengan harga mulai dari Rp319,4 juta.

Saat ini, Honda memang cenderung menjual Mobilio untuk pemesanan secara massal atau fleet. Sementara itu, model MPV lainnya, yakni Freed telah disuntik mati produksinya sejak 2017 lantaran penjualannya terus melorot.

Sales & Marketing and After Sales HPM, Yusak Billy mengatakan perusahaan memang masih fokus untuk mengembangkan segmen LSUV karena tingginya permintaan konsumen untuk jenis mobil tersebut.

Menurutnya, banyak konsumen yang meminta mobil dengan ground clearance cukup tinggi, sehingga segmen LSUV kian diminati untuk pasar Indonesia.

“Memang LSUV itu lebih digemari dan naik terus ya sekitar 28% market-nya, dan memang ke arah sana ya,” katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024).

Survei Honda menunjukkan, konsumen Indonesia cenderung menginginkan desain mobil yang stylish untuk mobil keluarga di samping kenyamanan, performa, dan keamanan.

Adapun, New BR-V N7X Edition mengalami perubahan eksterior dengan adanya penambahan New Exclusive N7X Edition Aero Kit yang terdiri dari Front Under Spoiler, Side Under Spoiler, Rear Under Spoiler serta Dark Chrome Emblem.

Kemudian pada bagian depan juga terdapat New Sleek Dark Chrome Front Grille yang dipadukan dengan Chrome Garnish, serta New LED Foglight with Stylish Chrome Garnish.

Mobil ini masih menggunakan mesin Honda i-VTEC DOHC 1.5L yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 121 PS pada putaran mesin 6.600 dengan torsi maksimal 145 Nm. Tenaga penggerak ini dinilai bakal menghasilkan keseimbangan antara performa berkendara dan efisiensi bahan bakar di berbagai kondisi jalan.

New Honda BR-V N7X Edition tipe E CVT dipatok mulai dari Rp319,4 juta, sedangkan tipe Prestige seharga Rp343,4 juta. Tipe Prestige dengan Honda Sensing dibanderol seharga Rp363,4 juta.

