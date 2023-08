Dibeli Indomobil (IMAS), Mercedes Benz Lanjutkan Tren Peningkatan Penjualan pada Juli

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) mencatatkan adanya peningkatan penjualan pada Juli 2023 berkat adanya gelaran Mercedes-Benz Star Drive. Mercy sendiri masuk bagian Indomobil Sukses International Tbk (IMAS).

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Mercedes Benz secara wholesales mencapai 317 unit pada Juli 2023, naik dari 299 unit dibandingkan Juni 2023.

Head of Marketing Communication and Public Relation PT MBDI Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan selama gelaran Mercedes-Benz Star Drive terdapat peluncuruan beberapa kendaraan baru seperti mobil listrik EQA dan EQB, serta dua kendaraan ice combustion engine (ICE) The New GLC dan The New A-Class sedan.

Dalam kesemaptan tersebut, MBDI juga memamerkan beberapa model kendaraan lainnya seperti C-Class, E-Class, S-Class, GLA, GLS Maybach, dan G-Class.

"Selama acara kami berhasil mendapatkan cukup banyak pemesanan kendaraan yang sebagian besar terealisasi pada Juli 2023," ujar pria yang akrab disapa Kerry kepada Bisnis, Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan model sedan mendominasi penjualan selama Juli 2023 dengan kontribusi sekitar 42 persen. Disusul oleh model sport utility vehicle (SUV) dengan kontribusi hingga 32 persen.

MBDI pun optimistis penjualan pada Agustus 2023 dapat melejit seiring adanya pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Dalam ajang pameran ini, MBDI pun berencana meluncurkan tiga model kendaraan yang dua diantaranya adalah kendaraan listrik.

Mengenai target penjualan sampai akhir 2023, dia belum bisa membeberkan berapa yang dipasang oleh MBDI, tetapi pihaknya berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memimpin pasar kendaraan roda empat premium di Indonesia.

Adapun data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil Mercedes Benz mencapai 2.049 unit sepanjang Januari-Juli 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News