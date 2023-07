Kendala Charging Mobil, Mercedes-Benz Indonesia Bakal Gandeng Mitra

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) tengah menjajaki beberapa kerja sama dengan pihak ketiga demi menyediakan fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik.

Head of Marketing Communication and Public Relation PT MBDI Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan pihaknya memiliki sejumlah rencana untuk memperluas jaringan pengisian daya dan aksesibilitas bagi konsumen.

“Salah satu kunci sukses untuk mobil listrik di sini [fasilitas charging]. Kami [sedang] menjajaki beberapa kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat menyediakan fasilitas charging dengan cakupan yang lebih luas,” ujar pria yang akrab disapa Kerry kepada Bisnis, Kamis (27/7/2023).

Selain itu, dia menyebut tantangan lain dari kendaraan listrik bagi Mercedes-Benz adalah harga jual kendaraannya yang lebih mahal dibandingkan mobil Internal Combustion Engine (ICE).

Demi mendorong penjualan mobil listrik, Mercedes-Benz berencana menambah lini produk yang dijual agar konsumen memiliki banyak pilihan yang sesuai dengan budget atau ketersediaan dana yang dimiliki.

“Selain itu, strategi kami berpusat pada best customer experience yang tetap menjadi acuan,” tuturnya.

Mercedes-Benz baru meluncurkan dua model mobil listrik pertamanya di Indonesia, yakni Mercedes-Benz EQS dan EQE pada Desember 2022. Penjualan dua model ini mencapai 66 unit dengan EQS sebanyak 44 unit, dan EQE sebanyak 22 unit.

Harga yang dibanderol untuk Mercedes-Benz EQE 350+ Electric Art Line mencapai Rp2,21 miliar, Mercedes-Benz EQS 450+ Electric Art Line senilai Rp2,98 miliar, dan Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line sebesar Rp3,41 miliar.

Kemudian Mercedes Benz kembali meluncurkan dua model kendaraan listrik baru, yakni The New EQA dan EQB pada Juni 2023. The new EQA dipatok seharga Rp1,54 miliar, sedangkan The new EQB seharga Rp1,65 miliar.

