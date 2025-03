Parkir Khusus Mobil Elektrik Toyota di MOI, Hybrid sampai BEV Boleh Gunakan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan fasilitas parkir gratis bagi seluruh model elektifikasi (xEV) Toyota dan Lexus di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta Utara, Selasa (18/3/2025).

Toyota juga turut menyediakan fasilitas charging spot gratis di lokasi yang sama, memungkinkan pemilik Battery Electric Vehicle (BEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) Toyota dan Lexus dapat melakukan pengisian ulang baterai dengan mudah dan nyaman.

Berlokasi tepat di depan lobi 8 Mall of Indonesia, Toyota menyediakan 7 spot privilege parking. Fasilitas parkir eksklusif ini dapat digunakan oleh seluruh pemilik kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus, baik Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), maupun Battery Electric Vehicle (BEV).

Selain itu, Toyota juga menyediakan 3 spot pengisian daya Ultra Fast Charging (UFC) 120 kW. Sehingga memungkinkan pengisian baterai kendaraan lebih cepat dan efisien, selagi pelanggan beraktivitas di dalam mal. Inisiatif ini dapat mendukung mobilitas ramah lingkungan serta memberikan kenyamanan lebih bagi seluruh pengguna kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.

“Toyota berkomitmen untuk menghadirkan solusi mobilitas inovatif dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pelanggan yang lebih baik di masa depan. Sejalan dengan inisiatif Beyond Zero, kami memperluas ekosistem elektrifikasi di berbagai lokasi strategis yang mudah diakses. Oleh karena itu, Toyota hadirkan fasilitas privilege parking spot gratis di Mall of Indonesia, yang dilengkapi dengan charging spot,” jelas Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily, dikutip dari siaran pers, Selasa (18/3/2025).

Sejalan dengan Multi Pathway Strategy, PT TAM menghadirkan opsi lengkap kendaraan elektrifikasi (xEV): Hybrid EV, Battery EV dan Plug-in Hybrid EV. Selain itu, Toyota juga mengembangkan xEV Ecosystem, termasuk xEV privilege parking dan charging spot sebagai bagian dari solusi mobilitas berkelanjutan.

Ekosistem xEV Toyota tersebar di berbagai jaringan dealer resmi Toyota yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia dan umumnya berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau oleh siapapun. Saat ini, Toyota bersama stakeholder telah memasang charging spot gratis di 113 dealer resmi yang akan terus bertambah seiring meningkatnya popularitas mobil elektrifikasi Toyota.

Berdaya 22 kW, charging spot di outlet resmi Toyota berada di 17 titik di Pulau Sumatera, 86 titik di Pulau Jawa, 1 titik di Pulau Kalimantan, 7 titik di Pulau Sulawesi, dan 2 titik di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, 3 di antaranya adalah Ultra Fast Charging (UFC) berdaya 120 kW di dealer Nasmoco Majapahit Semarang dan Nasmoco Bantul Yogyakarta, serta UFC berdaya 150 kW di dealer Dunia Barusa Banda Aceh.

Kian mempermudah mobilitas antar kota pelanggan, Toyota bersama PLN mengoperasikan UFC di Rest Area KM 456A Semarang-Salatiga, serta Rest Area KM 695A Jombang-Surabaya Jalan Tol Trans Jawa. Fasilitas charging yang disediakan berupa 1 unit UFC 120 kW yang dilengkapi 3 jenis gun charger tipe CCS2, CHAdeMO dan AC Type 2 (22 kW).

Toyota memperkuat komitmen dalam mendukung ekosistem kendaraan elektrifikasi dengan menghadirkan fasilitas privilege parking gratis terbaru yang dilengkapi fitur charging spot di Mall of Indonesia, Jakarta Utara. Tersedia 7 spot privilege parking dan 3 spot pengisian daya Ultra Fast Charging (UFC) 120 kW bersama 1 unit berdaya 22 kW.

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan dengan menyediakan akses parkir eksklusif yang lebih mudah dijangkau dan strategis bagi pengguna kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus, sekaligus mendorong adopsi mobilitas yang lebih ramah lingkungan di Indonesia.

Sebelumnya, Toyota telah menghadirkan fasilitas Privilege Parking Spot dilengkapi Charging Spot di ASHTA Mall dan Gandaria City Mall, keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan. Privilege Charging Spot merupakan fasilitas isi ulang baterai xEV, eksklusif untuk para pengguna mobil elektrifikasi Toyota dan Lexus.

Dengan 4 spot charging di Gandaria City Mall dan 3 spot charging di ASHTA Mall, tersedia 1 unit UFC 120 kW dengan 3 jenis gun charger tipe CCS2, CHAdeMO dan 1 unit 22 kW, yang dapat dimanfaatkan secara gratis selama pelanggan beraktivitas di mall. Privilege Parking Spot di ASHTA Mall sebanyak 8 spot, sementara di Gandaria City Mal sebanyak 3 spot.

“Berikan Total Mobility Solution, Toyota berkomitmen membangun xEV Ecosystem secara holistik, termasuk menyediakan fasilitas privilege parking spot yang dilengkapi dengan charging spot di berbagai lokasi strategis, mulai dari outlet Toyota, pusat perbelanjaan premium, sampai rest area jalan tol,” terang Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide.