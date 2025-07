Aplikasi New mTOYOTA, Hybrid Health Check, dan New T-OPT Dikenalkan di GIIAS 2025

Bisnis.com, JAKARTA – PT Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkan wajah baru aplikasi mTOYOTA di momen Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 untuk memperkuat integrasi, konektivitas, dan kenyamanan secara menyeluruh bagi pemilik dan calon pembeli solusi mobilitas dari Toyota.

Tidak hanya itu, pada kesempatan ini, Toyota juga memperkenalkan layanan Hybrid Health Check untuk kendaraan elektrifikasi serta lini produk baru dari T-OPT untuk memudahkan penggantian suku cadang. Solusi komprehensif ini merupakan bagian dari komitmen Toyota untuk memberikan ketenangan atau peace of mind bagi pengguna.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide menjelaskan bahwa mTOYOTA versi baru adalah wujud nyata komitmen Toyota dalam menghadirkan ekosistem yang komprehensif bagi pengguna.

“Dengan semangat #TOYOTAInYourHands, aplikasi ini hadir sebagai go-to app untuk pengalaman kepemilikan kendaraan yang reliable, dan connected. Kami ingin memastikan bahwa Toyota mampu memberikan seamless ownership experience bagi para pelanggan dan juga dealer,” ujar Hiroyuki Oide, dalam siaran pers, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Dari segi keandalan, kini, pengguna dapat menggunakan mTOYOTA bahkan sebelum membeli mobil dengan mencari dealer resmi Toyota berdasarkan jarak, histori kegiatan, hingga dealer favorit. Setelah membeli unit, dengan platform yang terintegrasi secara luring dan daring, pengguna dapat menggunakan fitur-fitur seperti pemesanan layanan servis (Service Booking) serta pemantauan status servis secara berkala (Monitor Service Progess), semua langsung dari satu platform.

Fitur lainnya mencakup Track Order Status untuk mengetahui perkembangan pemesanan unit secara real-time, dan Build Your Vehicle yang memungkinkan pengguna menyesuaikan kendaraan sesuai preferensi. Dengan sistem yang mengingat histori dan preferensi pengguna, aplikasi ini juga menghadirkan notifikasi dan pengingat servis secara otomatis untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi optimal.

Dalam peresmian ini, aplikasi mTOYOTA akan tersedia secara serentak di tujuh jaringan dealer Toyota, dan berlanjut secara bertahap untuk dealer lainnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai mTOYOTA, silakan unduh aplikasi di Google Play Store/App Store.

Toyota juga memperkuat konektivitas kendaraan melalui fitur T-Intouch, sehingga pengguna tetap terhubung dengan mobil mereka serta menikmati berbagai fitur telematika demi kenyamanan dan keamanan berkendara. Aksesibilitas fitur ini terbukti dengan jumlah penggunanya yang terus meningkat selama tiga tahun ke belakang. Fitur ini semakin diperkuat melalui kerja sama dengan Telkomsel sebagai penyedia In-Car Wi-Fi Hotspot dan IoT Connected Car.

Selain untuk konsumen individu, Toyota juga memiliki G-Fleet, sebuah sistem manajemen armada berbasis cloud untuk business-to-business (B2B) yang dirancang dengan konsep simple dan ekonomis untuk membantu operasional bisnis sehari-hari.

Lebih lanjut, dengan semakin banyaknya model kendaraan elektrifikasi yang dikeluarkan oleh Toyota sebagai bagian dari strategi multipathway, kini Toyota juga mendukung para pengguna melalui Hybrid Health Check.

Layanan ini memastikan performa kendaraan elektrifikasi Toyota selalu dalam kondisi prima dengan pengecekan baterai secara gratis untuk kendaraan Hybrid termasuk Battery EV dengan rentang usia 3-5 tahun atau 50.000-100.000 Km setiap servis berkala di bengkel resmi Toyota.

Terdapat tiga komponen yang akan diperiksa, yakni pengecekan Diagnostic Trouble Code (DTC) untuk mendeteksi isu pada komputer mesin, Hybrid Battery untuk memastikan baterai kendaraan dalam kondisi layak (termasuk tegangan internal, resistensi, temperatur, dll), dan Visual Check oleh teknisi tersertifikasi Toyota yang memeriksa kondisi fisik komponen penting, seperti konektor, kabel, dan tanda kerusakan lainnya yang tidak terdeteksi secara digital.

Selain itu, pada momen GIIAS 2025, Toyota juga menambah lini produk untuk T-OPT sebagai solusi perawatan kendaraan dengan menyediakan suku cadang yang paling sering diganti, berkualitas, namun tetap terjangkau.

Selama 3 tahun pertama (atau 60.000 km), pelanggan dapat memanfaatkan program T-Care gratis biaya jasa dan suku cadang hingga servis ke-7, serta tambahan Extended Warranty 1 tahun (atau 20.000 km) dengan syarat rutin servis di bengkel resmi.

Untuk pemilik All New Agya dan New Calya, tersedia dua pilihan. T-Care Lite dengan gratis biaya jasa hingga servis ke-7 dan T-Care Lite Plus yaitu paket hemat suku cadang dari servis ke-2 hingga ke-7. Keduanya tetap memberikan benefit Extended Warranty jika memenuhi ketentuan.

"Kami percaya bahwa mobilitas masa kini bukan hanya soal kendaraan, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat menyatu dalam setiap aspek pengalaman berkendara. Dengan integrasi T Intouch dan AstraPay, dilengkapi dengan Hybrid Health Check dan T-OPT yang terus kami perbarui, kami ingin memberikan peace of mind bagi pelanggan kami. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen Toyota dalam mewujudkan visi Mobility for All, dengan menjadi mitra mobilitas masyarakat Indonesia," jelas Jap Ernando, Marketing Director PT TAM.