Cara Beli Tiket GIIAS 2025 Online, Cuma Rp50.000

Bisnis.com, JAKARTA — Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025 telah dibuka untuk publik, sejak 24 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

GIIAS 2025 menjadi gelaran yang ke-32. Pameran otomotif ini telah menjadi magnet bagi pecinta otomotif. Dalam GIIAS 2025, akan ada peluncuran lebih dari 50 merek mobil dan lebih dari 20 merek sepeda motor.

Selain itu, merek mobil dan motor, ada lebih dari 120 merek dari industri pendukung yang akan turut ambil bagian dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia itu.

Beberapa merek mobil yang hadir, di antaranya pemain lama seperti Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi hingga Hyundai. Tak hanya itu, ada juga beberapa merek pemain baru asal China yang turut meramaikan GIIAS 2025, di antaranya BYD, AION, Aletra, BAIC hingga Geely.

Sementara itu, agen pemegang merek (APM) yang telah mengumumkan perilisan model terbaru di GIIAS 2025, di antaranya Honda yang akan meluncurkan Step WGN Hybrid. Selain itu, beberapa merek yang telah meluncurkan produk baru yakni Hyundai Stargazer Cartenz, BYD Atto 1, Chery hingga Citroen.

Pecinta otomotif yang ingin mengikuti gelaran tersebut, bisa ancang-ancang untuk membeli tiket yang tersedia baik online maupun offline alias on the spot. Mengacu laman resmi GIIAS 2025 yakni www.indonesiaautoshow.com

Ini harga tiket GIIAS 2025:

1. Harga tiket VIP

Tiket VIP GIIAS 2025 menawarkan pengalaman eksklusif bagi pecinta otomotif yang ingin menjajal gelaran GIIAS 2025. Namun, tiket hanya tersedia pada hari pertama, yakni 24 Juli 2025.

Harga tiket VIP yang dikenakan berbeda antara online dan offline. Untuk online dikenakan harga Rp250.000. Sementara untuk offline atau on the spot sebesar Rp300.000.



2. Harga tiket reguler

Harga tiket reguler untuk hadir di GIIAS dibagi menjadi dua kategori yakni hari kerja atau weekdays dari Senin sampai Jumat, serta weekends yakni Sabtu dan Minggu.

Untuk weekdays pecinta otomotif dikenakan harga sebesar Rp50.000 melalui online. Kemudian Rp75.000 melalui on the spot. Untuk weekends pecinta otomotif dikenakan harga sebesar Rp100.000 untuk online dan Rp125.000 on the spot.

Adapun, melalui laman resminya, berikut cara membeli tiket GIIAS 2025:

1. Online

- Pengunjung bisa membeli tiket online di laman resmi yakni https://www.auto360.id atau aplikasi auto360.

- Kemudian mendaftarkan akun auto360 terlebih dahulu.

- Login akun auto360.

- Dalam laman resminya, pengunjung bisa memilih jenis tiket dan waktu kunjungan.

- Lalu melanjutkan ke proses pembayaran.

- Pengunjung akan mendapatkan e-ticket yang kemudian bisa ditunjukkan saat memasuki area gelaran GIIAS 2025.

2. Offline/On the spot

Pecinta otomotif pun bisa membeli tiket GIIAS 2025 dengan datang langsung ke lokasi acara yakni di ICE BSD City, Tangerang. Terdapat sejumlah loket untuk mendapatkan tiket masuk ke gelaran GIIAS 2025.

Sebagaimana diketahui, GIIAS merupakan pameran otomotif terbesar di Indonesia. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan pameran GIIAS tahun ini ini diharapkan mampu mendorong penjualan mobil yang masih lesu pada semester I/2025.

Pasalnya, sepanjang periode Januari-Juni 2025, total penjualan mobil wholesales ambles 8,6% year-on-year (yoy) menjadi 374.740 unit, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 410.020 unit.

Sementara itu, penjualan mobil secara ritel pun turun 9,7% menjadi 390.467 unit, dibandingkan dengan 6 bulan pertama 2024 sebanyak 432.453 unit.

"Meski pasar domestik masih menghadapi tantangan, kami masih optimistis melalui penyelenggaraan GIIAS yang terbesar kedua di dunia, di luar China," ujar Nangoi saat seremoni pembukaan GIIAS 2025 pada Kamis (24/7/2025).

Kementerian Perindustrian juga berharap pameran GIIAS 2025 bisa menjadi titik untuk mengembalikan keinginan belanja masyarakat dalam membeli kendaraan. Terlebih, capaian positif pada ajang GIIAS 2024 lalu, dapat menjadi modal untuk menghadapi GIIAS 2025 dalam rangka meningkatkan industri otomotif nasional.

Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan GIIAS The Series 2024 membukukan transaksi sebesar Rp20 triliun, dengan penjualan kendaraan sebanyak 40.000 unit.