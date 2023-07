Mercedes Benz Bakal Pamer 2 Mobil Listrik di GIIAS 2023

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) berencana meluncurkan sebanyak tiga produk baru terdiri dari dua kendaraan listrik dan satu kendaraan ikonik berupa ICE (Internal Combustion Engine) pada GIIAS 2023.

Head of Marketing Communication and Public Relation PT MBDI Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan Mercedes-Benz berencana memamerkan sebanyak 10 unit kendaraan pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Sebanyak 10 model kendaraan yang akan dipamerkan termasuk model-model yang sebelumnya sudah diluncurkan seperti C-Class dan juga S-Class.

“Kami akan men-display 10 unit kendaraan mixed models dari semua kelas. Nanti akan ada launching tiga produk baru terdiri dari dua kendaraan listrik, dan satu kendaraan iconic ICE,” ujar pria yang akrab dipanggil Kerry kepada Bisnis, Senin (17/7/2023).

Beberapa contoh model yang akan dibawa pada GIIAS 2023 adalah The New Mercedes-Benz GLC, The New Mercedes-Benz EQA, dan kendaraan listrik berupa EQS SUV. Adapun untuk EQS SUV merupakan desain yang dibentuk dari awal dan bukan modifikasi dari BRS menjadi EQ.

Mercedes-Benz juga berencana memamerkan model ikonik berupa SL43 yang akan dilahirkan kembali atau reborn dalam ajang GIIAS 2023. Kemudian, Mercedes-Benz juga berencana meluncurkan model EQS edisi 1 yang mengalami perubahan minor atau facelift dan dijual secara terbatas.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan Mercedes-Benz PC secara wholesales mengalami penurunan 8,56 persen secara month-to-month (MtM) dari 327 unit menjadi 299 unit pada Juni 2023.

Selain itu, penjualan secara ritel juga turut mengalami penurunan, yakni 4,48 persen dari 357 unit menjadi 341 unit secara MtM per Juni 2023.

Penjualan pun masih didominasi oleh model sedang dengan kontribusi sekitar 49 persen dari total penjualan pada Juni. Di belakangnya terdapat SUV yang berkontribusi 48 persen, dan sisanya adalah Vans.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News