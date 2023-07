Yaris Cross Hybrid Samai Sukses Innova Zenix, Ini Buktinya

Bisnis.com, JAKARTA- Predikat mobil listrik berbasis hybrid lokal yang diemban dan kinerja penjualan ciamik membuat Yaris Cross Hybrid menyandingkan sukses Innova Zenix. Keduanya merupakan ujung tombak Toyota Indonesia bertarung pada segmen mobil-mobil elektrik.

PT Toyota Astra Motor (TAM) baru mengedarkan All New Yaris Cross termasuk varian hybrid pada medio Juni lalu. Dalam waktu dua pekan hingga awal Juli, All New Yaris Cross berhasil menjaring 1.044 Surat Pemesanan Kendaraan atau SPK.

Dari jumlah SPK tersebut, varian hybrid merupakan primadona dengan porsi 78 persen, sisanya adalah varian bensin. Bagi TAM, dominasi varian hybrid terhadap produk lokal yang cukup besar ini seperti mengulang jejak Innova Zenix dengan porsi mayoritas penjualan dikuasai varian elektrik.

Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy menilai tren ini membuat perusahaan berkesimpulan pasar secara perlahan menerima dengan baik produk berbasis elektrik. “Produk hybrid bisa diterima masyarakat, kami lebih percaya diri,” kata Anton di sela kegiatan Journalist Test Drive di Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, TAM mengantisipasi lonjakan permintaan varian hybrid Yaris Cross. Dari kapasitas produksi Yaris Cross yang dibesut Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sekitar 1.800-2.000 unit per bulan, bersiap dialihkan untuk menggarap varian hybrid seluruhnya.

“Juni ini produksi 100 persen hybrid nih, bulan depan kalau animo berlanjut, ya hybrid 100 persen lagi,” jelas Anton.

Peningkatan produksi itu tidak hanya pada Yaris Cross Hybrid, Innova Zenix Hybrid pun ikut dikerek. Mobil Hybrid Electric Vehicle (HEV) keluarga medium itu telah diluncurkan pada November tahun lalu.

Sejak saat itu, penjualan Innova Zenix pun selalu didominasi varian hybrid. Pada Mei lalu, Zenix tercatat melanjutkan dominasi pasar HEV dengan penjualan sebanyak 2.213 unit.

“Sekarang produksi Zenix hybrid bisa tembus di atas 2.000 unit, bisa ditingkatkan lagi hingga 3.000 unit, sehingga inden bisa dipangkas hanya menjadi 6 bulan terus kami harapkan bisa hanya 3 bulan,” kata Anton.

Lebih jauh, dia menilai melalui produk hybrid, pasar otomotif Indonesia bakal semakin matang menghadapi era elektrifikasi kendaraan. Berbagai varian hybrid, bisa mendukung upaya pemerintah mengikis emisi karbon sekaligus menyediakan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat mendukung kampanye ramah lingkungan.

“Terlebih lagi, kami juga berpikiran untuk membangun model hybrid di bawah Rp300 juta, tetapi apa dan kapannya belum bisa diungkapkan,” tambah Anton.

Sementara itu, pada kegiatan Journalist Test Drive yang berlangsung pada 3-5 Juli 2023, diterjunkan sebanyak 10 unit Yaris Cross Hybrid EV. Model ini memakai hybrid engine 2NR-VEX 1.500 cc 4 silinder bertenaga 67 kW dan torsi 141 Nm, serta motor listrik bertenaga 59 kW dan torsi 121 Nm yang dikendalikan oleh Toyota Hybrid System (THS).

THS mengendalikan tenaga dari kedua sumber daya dan menyinergikannya untuk memperoleh efisiensi tanpa mengorbankan performa sembari menekan emisi gas buang serendah mungkin. Alhasil, rute uji berkendara Yaris Cross Hybrid yang melintasi lereng Pegunungan Bromo hingga Kawasan Wisata Batu, Jawa Timur bisa ditaklukkan dengan mudah sekaligus efisien.

