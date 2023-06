Daftar Harga Yaris Cross, Mulai Rp351 Juta

Bisnis.com, JAKARTA- Setelah world premiere bulan Mei lalu, PT Toyota-Astra Motor (TAM) merilis harga resmi All-New Yaris Cross sebagai 5-Seater Medium SUV. Banderol harga mulai dari Rp351 juta hingga Rp449,9 juta.

Untuk model ini, Toyota melengkapi line-up Hybrid EV Toyota di Indonesia yang kian beragam. Terdapat total 6 pilihan model di mana tipe 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package dengan hybrid engine dan sematan GR Aero Package diposisikan sebagai flagship model.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor Henry Tanoto mengungkapkan setelah meluncurkan All-New Kijang Innova Zenix Hybrid EV sebagai kendaraan elektrifikasi Toyota pertama yang diproduksi lokal, perusahaan juga sukses menghadirkan All-New Yaris Cross sebagai full Hybrid EV karya anak bangsa berikutnya.

Sebagai pionir mobil elektrik pada segmen B dengan pangsa pasar besar, medium SUV ini membuka peluang bagi pelanggan mencicipi teknologi elektrik dengan harga yang semakin terjangkau.

Yaris Cross dilengkapi dengan adanya fitur comfort dan safety yang canggih dan modern, serta tetap mempertahankan fungsionalitas dan drivability khas SUV perkotaan yang andal untuk mobilitas harian dan rekreasi. “Dengan begitu tentunya memiliki value for money yang tinggi,” tambah Henry Tanoto.

All-New Yaris Cross untuk pasar Indonesia memiliki 6 pilihan tipe. Mulai dari tipe 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, 1.5 S CVT, 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package, bersama dengan varian Hybrid EV yakni 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package sebagai flagship model.

Seluruh tipe All-New Yaris Cross memiliki pilihan 7 warna mono-tone serta 3 warna dual tone yang bisa dipilih sesuai dengan selera pelanggan. Selain itu, beberapa tipe juga memperoleh sematan GR Aero Package yang membuatnya tampil outstanding karena lebih sporty dan dinamis dari sisi styling.

Sementara itu, Marketing Director PT Toyota-Astra Motor Anton Jimmi Suwandy perusahaan berupaya menyajikan model khas SUV Toyota modern dipadukan dengan kabin kompak yang memaksimalkan volume interior. Eksteriornya menampilkan voluminous body dengan garis-garis karakter khas mengekspresikan penampilan yang solid dan tangguh.

“Di dalam, All-New Yaris Cross mampu mengakomodir berbagai kebutuhan pengemudi dengan tetap memberikan kenyamanan maksimal kepada penumpang. Keinginan menghadirkan ever-better cars terwujud dalam kemasan yang up-to-date dan advance, serta pilihan varian yang lengkap dan harga kompetitif,” kata Anton.

Semua tipe All-New Yaris Cross mendapatkan LED Headlamp with DRL, LED Foglamp, dan LED Rear Combination Lamp yang tampak canggih dan modern di depan dan belakang. Hadir lebih lengkap dan berkarakter, eksterior seluruh tipe S sudah dilengkapi dengan Auto Headlamp + Follow Me Home, Roof Rail, Electric & Auto Retract Side Mirror ditambah Welcoming Lamp,

Masuk ke dalam, kabin All-New Yaris Cross terasa roomy dan sporty, dengan panel soft dashboard yang lebar sehingga terkesan mewah, menciptakan desain selaras dengan door trim yang memberikan kesan lapang.

Yaris Cross memiliki Panoramic Glass Roof with Power Sunshade yang mempertegas suasana nyaman dan mewah untuk tipe 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package. Kokpit driver-oriented fokus pada panel instrumen TFT 7-inch digital yang menonjolkan kesan sporty dan dapat dikostumisasi dalam 4 pattern. Terdapat juga beragam ornamen GR yang sporty dan elegan pada varian dengan GR Parts.

Bangku yang menggunakan bahan kulit sitentis dengan warna hitam dan jahitan biru sanggup memberikan kenyamanan terbaik berkat teknologi QUOLE MODURE yang memiliki kemampuan mereduksi panas pada permukaannya, yang ditambah Electric Seat Adjuster pada jok pengemudi. Menjaga kesejukan kabin, untuk tipe S All-New Yaris Cross juga telah menggunakan Rear Air Vent pada bangku belakang.

Dengan memasukkan teknologi elektrifikasi sebagai bagian dari Multi Pathway Strategy dalam berkontribusi menekan emisi karbon, All-New Yaris Cross dilengkapi pilihan hybrid engine 2NR-VEX dengan kapasitas 1.500 cc 4 silinder bertenaga 67 kW pada engine dan 59 kW pada motor listrik dengan torsi 121 Nm pada engine dan 141 Nm pada motor listrik.

Dikendalikan oleh Toyota Hybrid System (THS), dapur pacu ini dilengkapi EV Mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik canggih untuk menggerakkan as roda depan dalam penyaluran tenaga yang paling efisien dan minim polusi tanpa mengorbankan performa.

Pengembangan pada motor listrik dan pemakaian baterai Lithium-Ion yang lebih kompak, berkontribusi untuk menghasilkan linier performance yang semakin kuat dan intuitif, namun hemat bensin, hening, dan zero emission.

Keberadaan EV Mode memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan langsung keunikan karakter berkendara sebuah kendaraan listrik murni yang senyap, responsif, dan tidak membutuhkan bahan bakar. Semakin memberikan peace of mind, biaya kepemilikan tetap terhitung rendah karena tidak diperlukan perawatan tambahan.

Berikut Daftar Harga All-New Yaris Cross:

All New Yaris Cross 1.5 G M/T Rp. 351.000.000

All New Yaris Cross 1.5 G CVT Rp. 364.000.000

All New Yaris Cross 1.5 S CVT Rp. 407.700.000

All New Yaris Cross 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package Rp. 417.000.000

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT Rp. 440.600.000

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT GR Parts Aero Package Rp. 449.950.000

* Harga OTR DKI Jakarta dan dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu

