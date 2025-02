Dapat Insentif, Innova Zenix & Yaris Cross Hybrid Diskon Rp13 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA --- PT Toyota Astra Motor (TAM) yang dinaungi oleh PT Astra International Tbk. (ASII) mengumumkan bahwa harga Innova Zenix Hybrid dan Toyota Yaris Cross Hybrid mendapatkan diskon hingga Rp13 juta usai dapat insentif dari pemerintah.

Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan, mobil hybrid mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3%. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam beleid tersebut, setidaknya ada tiga kategori mobil hybrid yang mendapatkan insentif, yakni full hybrid, mild hybrid, dan/atau plug in hybrid (PHEV) produksi lokal yang merupakan kendaraan rendah emisi karbon (low carbon emission vehicle/LCEV).

"Berdasarkan perhitungan kami, Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV bisa mendapatkan pengurangan sekitar Rp10 juta sampai Rp13 juta ya berkat insentif PPnBM DTP," ujar Anton kepada Bisnis, dikutip Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Toyota sudah melakukan penyesuaian harga ke level dealer. Nantinya, tinggal menunggu dealer menyesuaikan harga on the road (OTR) untuk dua model hybrid tersebut.

Namun, Anton juga menegaskan bahwa konsumen yang sudah telanjur membeli model Innova Zenix Hybrid atau Yaris Cross Hybrid (HEV) mulai 1 Januari 2025, maka mendapatkan pengembalian dana (refund) sesuai selisih besaran diskon setelah mendapatkan insentif.

"Tetapi customer tidak perlu khawatir karena berlaku surut sampai 1 Januari 2025, jadi akan di-refund kalau belum dapat harga yang direvisi," jelas Anton.

Adapun, mekanisme untuk klaim pengembalian dana bisa melalui dealer tempat konsumen melakukan pembelian mobil tersebut.

Mengacu laman resmi Toyota per 11 Februari 2025, harga All New Yaris Cross HEV mulai Rp436,3 juta. Sementara itu, harga Innova Zenix HEV dibanderol mulai Rp473,2 juta, atau turun Rp10,7 juta dibandingkan harga sebelumnya.

Untuk diketahui, Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid hingga Yaris Cross Hybrid sudah diproduksi di Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di atas 70%.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Toyota secara wholesales sebanyak 22.082 unit pada Januari 2025, atau turun 17,2% secara bulanan (month-to-month/mtm) dibandingkan Desember 2024 sebanyak 26.667 unit.

Sementara itu, penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen Toyota sebanyak 21.553 unit atau turun 15,5% dibandingkan Desember 2024 sebanyak 25.500 unit.