Harga Toyota Yaris Cross dan Simulasi Kreditnya di Auto2000

Bisnis.com, JAKARTA - Toyota baru saja mengumumkan harga resmi untuk mobil terbarunya, yakni Yaris Cross baik varian internal combution engine atau ICE maupun hybrid di Indonesia.

Setelah pengumuman ini, diler Auto2000 telah menyiapkan berbagai tawaran untuk kepemilikan mobil anyar Toyota tersebut dengan beragam program, baik pembelian kredit atau tukar tambah.

Aftersales Business Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara mengatakan All New Yaris Cross merupakan mobil yang sangat cocok untuk keluarga milenial di Indonesia.

Mobil urban cruiser 5 penumpang ini merupakan mobil SUV dengan keunggulan dari mesin yang powerful, efisien, hemat bensin, dan emisi gas buang sangat minim.

“Medium SUV ini membawa tampilan yang outstanding, serta kabin kompak yang terasa lega dan nyaman. Ditambah penggunaan hybrid engine, dengan tetap menawarkan fungsionalitas sebuah SUV perkotaan," kata Nur Imansyah dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (14/6/2023).

Dari tampilan, All New Yaris Cross menggunakan LED Headlamp with DRL, LED Fog lamp, dan LED Rear Combination Lamp yang tampak canggih dan modern di bagian depan.

Sedangkan, dari Eksterior seluruh tipe S sudah dilengkapi dengan Auto Head lamp + Follow Me Home, Roof Rail, Electric & Auto Retract Side Mirror ditambah Welcoming Lamp, dan Power Back door with Kick Sensor. Tipe G menggunakan 17-inch machining alloy wheel dan tipe S disematkan 18-inch machining alloy wheel.

Bicara soal dapur pacu, mobil ini dilengkapi pilihan hybrid engine 2NR-VEX 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 67 kW pada engine dan 59 kW pada motor listrik dengan torsi 121 Nm pada engine dan 141 Nm pada motor listrik. Mesin ini dilengkapi Mode EV dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik canggih untuk menggerakkan as roda depan.

Selain itu, tersedia juga pilihan mesin Gasoline yang menggunakan engine ikonik dan sudah terbukti kehandalannya yaitu 2NR-VE 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 78 kW dan torsi 138 Nm. Terdapat pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT dengan performance response memadai dan hemat bahan bakar.

Berikut skema kredit All New Yaris Cross dengan skema DP 20 persen dan tenor lima tahun :

All New Yaris Cross 1.5 G MT

OTR Jakarta Plat B = 351.000.000

TDP = 72.350.000

Angsuran = 7.680.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 G CVT

OTR Jakarta Plat B = 364.000.000

TDP = 74.950.000

Angsuran = 7.964.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 407.700.000

TDP = 83.690.000

Angsuran = 8.878.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 410.200.000

TDP = 84.190.000

Angsuran = 8.932.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 417.000.000

TDP = 85.550.000

Angsuran = 9.080.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 420.000.000

TDP = 86.150.000

Angsuran = 9.145.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 440.600.000

TDP = 90.270.000

Angsuran = 9.594.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Dual Tone (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 444.600.000

TDP = 91.070.000

Angsuran = 9.681.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Dual Tone (Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 445.600.000

TDP = 91.270.000

Angsuran = 9.703.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 449.950.000

TDP = 92.140.000

Angsuran = 9.797.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 453.950.000

TDP = 92.940.000

Angsuran = 9.885.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone (Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 454.950.000

TDP = 93.140.000

Angsuran = 9.906.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

Sebagai catatan, harga dan skema kredit All New Yaris Cross baik varian ICE maupun hibrida sewaktu-waktu dapat berubah.

