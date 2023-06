Ford Ranger Raptor dan Ford Everest Titanium Meluncur, Ini Harganya

Bisnis.com, JAKARTA - Ford melalui RMA Indonesia hari ini, Kamis (8/6/2023) meluncurkan Ford Ranger Raptor dan Ford Everest Titanium generasi terbaru.

Managing Director Ford Asia Pacific Distributor Markets DJ Simpson mengatakan pihaknya benar-benar fokus untuk menghadirkan truk dengan performa terunggul di kelasnya melalui next-gen Ranger Raptor.

Ranger Raptor diciptakan dengan engineering spesifik bagi para peminat off-road, menggabungkan raw power dengan kepresisian mekanik dan teknologi untuk menciptakan Ranger yang paling canggih yang pernah ada.

Next-Gen Ford Ranger Raptor hadir dengan mesin diesel bi-turbo 2.0L (dengan daya 210 PS & torsi 500 Nm) dan transmisi otomatis 10-speed E-Shifter.

Simpson pun menambahkan Ranger Raptor merupakan truk pertama di kelasnya yang menawarkan tujuh mode berkendara serbaguna, mulai dari Normal untuk penggunaan sehari-hari hingga mode Baja, yang terinspirasi dari balapan off-road paling brutal di dunia, yaitu #Baja1000.

"Di balapan tersebut, Ranger Raptor berhasil mengungguli kendaraan lain dan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke California setelah balapan selesai," jelasnya dalam press conference, Jakarta Kamis (8/6/2023).

Sedangkan untuk, Next Generation Ford Everest Titanium, yang hanya tersedia dalam varian 4x4, didukung oleh mesin 2.0L Bi-turbo yang menggabungkan pengendaraan bertenaga, tenang, dan nyaman dengan kemampuan off-road yang sebanding dengan Ranger, dengan ruang untuk tujuh orang.

Untuk Everest sendiri, dikembangkan tim global dengan menggabungkan kemampuan untuk menjelajah di berbagai medan dengan kenyamanan yang luar biasa, dilengkapi dengan desain eksterior yang berani dan menggambarkan jiwa penuh petualangan dan desain interior yang menghadirkan ketenangan dan kenyamanan.

"Next-gen Everest ini benar-benar bentuk nyata ‘SUV generasi selanjutnya’ yang pastinya akan diminati oleh pelanggan kami. Kami sangat gembira karena kini Everest sudah tersedia di Indonesia," tutupnya.

Berikut varian yang resmi dikeluarkan adalah:

Double Cabin Pick Up 4x4

FORD RANGER BASE 2.0L (4X4) M/T

FORD RANGER XLT 2.0L (4X4) A/T

FORD RANGER WILDTRAK 2.0L (4X4) A/T

FORD RANGER RAPTOR 2.0L (4X4) A/T

SUV 4x4

FORD EVEREST 2.0L XLT (4X4) A/T

FORD EVEREST 2.0L TITANIUM (4X4) A/T

