400 Pembeli Selis (SLIS) Lolos Verifikasi Subsidi Motor Listrik

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen motor listrik merek Selis, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) melalui anak usahanya, PT Juara Bike menyampaikan pihaknya telah mengemas order 400 unit dari calon pembeli motor listrik dengan subsidi.

Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng mengatakan jumlah tersebut seluruhnya sudah lolos verifikasi berdasarkan Nomor Induk Keluarga (NIK) dan semua pesanan masih dikantongi oleh motor listrik Selis dengan model E-Max.

“Total pengajuan berdasarkan NIK yang sudah lolos verifikasi adalah hampir 400 [NIK],” kata Wilson kepada Bisnis, Selasa (16/5/2023).

Kemudian, dengan adanya peningkatan demand motor listrik setelah diberikan relaksasi pembelian Rp7 juta oleh pemerintah, dia menyebutkan bahwa saat ini Selis masih belum meningkatkan kapasitas produksinya.

“Hingga saat ini, kapasitas produksi masih sama,” tambahnya.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Selis sempat menyebutkan bakal melakukan peningkatan produksi dua kali lipat setelah adanya lonjakan permintaan motor listrik tahun ini.

Tercatat, sejauh ini Selis memiliki kapasitas produksi sebanyak 240.000 unit per tahun. Namun, seiring permintaan yang meningkat, Selis mengungkapkan akan mengerek kapasitas hingga 30.000 unit – 40.000 unit per bulan, atau maksimal 480.000 unit per tahun.

Adapun, hingga saat ini Selis memiliki dua model motor listrik yang telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen yang menjadi syarat untuk mendapatkan subsidi Rp7 juta dari pemerintah.

Dikutip situs Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, PT Juara Bike telah mengantongi TKDN 53,37 persen untuk model Agats pada 3 Maret 2023 dengan nomor sertifikat 2062/SJ-IND.8/TKDN/3/2023, verifikator tercatat adalah PT Surveyor Indonesia.

Kemudian, model selanjutnya Selis E-Max telah memenuhi TKDN dengan nilai 53,69 persen sejak 5 Oktober 2022. Motor listrik produksi Tangerang itu telah mengantongi sertifikat TKDN bernomor 5034/SJ-IND.8/TKDN/10/2022.

