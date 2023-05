Mobil Citroen Sudah Dipesan 50 Unit, Model C3 Paling Laku

Bisnis.com, JAKARTA - Brand otomotif asal Prancis, Citroen telah membukukan 50 unit pesanan mobil hingga April 2023. Jumlah itu didominasi oleh model C3 sebanyak 80 persen.

Advisory Board Indomobil Group Tan Kim Piauw mengatakan hingga saat ini respons masyarakat terhadap Citroen sangat positif setelah kembali ke Indonesia dalam kurun waktu sekitar 20 tahun.

"Lebaran kita udah ada pemesanan sekitar 50 an, Mayoritas C3 80 persen lebih, karena ini memang banyak pamerkan dan itu mobil yang akan datang dalam waktu dekat," kata Tan di Jakarta, Sabtu (6/5/2023).

Dia menyebutkan bahwa keunggulan model C3 dibanding mobil lainnya adalah tampilan yang menarik dan dipadukan dengan komponen khas Citroen membuatnya banyak digandrungi masyarakat.

"Saya pikir keunikan model menarik, lalu keunikan komponennya. Mereka [masyarakat] sudah mencoba mobil ini dan mobil yang ada dan ini menjadi salah satu yang membuat C3 menarik sekali," tambahnya.

Adapun, merek mobil di bawah payung Indomobil Group ini akan terus berupaya mengenalkan Citroen lebih dekat ke masyarakat. Mulai dari gencar melakukan pameran di pusat perbelanjaan, pameran otomotif hingga acara test drive.

"Pertama kami akan banyak memamerkan mobil ini lebih dekat ke kustomer misalnya dari area keramaian seperti mall kemudian salah satu yang pasti ada pameran nanti Agustus di acara GIIAS. Kemudian kami juga akan mengundang pelanggan untuk menggelar beberapa event test drive," ujar Tan.

Alhasil, dengan metode ini masyarakat akan semakin mengenal Citroen baik dari sisi brand maupun pengalaman berkendara.

Sebagai informasi, hingga saat ini Citroen telah mengenalkan tiga produk di Indonesia yang terdiri dari New Citroën C3, New Citroën C5 Aircross dan kendaraan listrik berbasis baterai, New Citroën e-C4.

