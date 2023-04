Pemesanan Tembus Lebih dari 1.000 Unit, MG 4 EV Hadir di Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA – Mobil listrik Morris Garages MG 4 EV telah mencatatkan pemesanan lebih dari 1.000 unit sejak pertama kali diperkenalkan di Tanah Air pada bulan lalu. Mobil listrik MG 4 EV kini bisa dipesan oleh konsumen di Surabaya, Jawa Timur.

Marketing & PR Director MG Motors Indonesia, Arief Syarifudin, mengatakan bahwa MG 4 EV mendapat respon positif dari konsumen Indonesia. Dengan berbagai macam keunggulan dan desain yang berorientasi pada kecanggihan yang futuristik, MG4 EV siap untuk masuk ke pasar Surabaya.

Dia optimistis dengan kombinasi green technology yang hemat energi dan sentuhan modern menjadi kekuatan MG 4 EV di Surabaya. MG4 EV yang diklaim hadir dengan harga terjangkau tetapi dilengkapi kecanggihan dan jangkauan baterai yang cukup untuk menemani aktivitas keseharian masyarakat Surabaya.

“Kami berharap bahwa dengan peluncuran kendaraan listrik MG4 EV di Surabaya ini, MG dapat membantu masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur dapat beralih ke kendaraan ramah lingkungan dan turut berkontribusi dalam memperbaiki kualitas lingkungan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (5/3/2023).



Arief menjelaskan target konsumen di Surabaya memiliki pangsa pasar yang besar dan luas. Selain desain yang bernuansa brit dynamic, MG4 EV memiliki sistem baterai yang canggih dan efisien, dilengkapi dengan sistem pengisian daya cepat yang memungkinkan baterainya terisi penuh dalam waktu yang lebih singkat.

“ Untuk pengisian 10 persen – 80 persen hanya membutuhkan waktu 35 menit. Dengan sistem pengisian daya yang canggih ini, pengguna MG4 EV dapat menempuh jarak jauh tanpa khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan pada saat berkendara,” tambahnya.

Sebelumnya, MG 4 EV telah hadir di Bandung, Jawa Barat. MG Indonesia akan meneruskan lawatannya ke kota-kota besar di Tanah Air. Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dinilai memiliki potensi pasar electic vehicle (EV) yang sangat besar.

Kehadiran MG 4 EV ke Surabaya adalah upaya MG untuk mendekatkan diri dengan konsumen serta untuk memastikan kesiapan para dealer MG dalam menyambut kedatangan unit MG4 EV pada Juli 2023.

MG optimis karena pemerintah kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan listrik. Dukungan tersebut termasuk untuk pengadaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang tersebar di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya.

Andy Satrio Mashuri Salah satu konsumen yang sudah memesan unit MG 4 EV di Surabaya mengatakan bahwa sejak mendengar MG bakal memasukan line up MG 4 EV, dirinya langsung memesan kendaraan listrik ini.

Menurutnya, mobil listrik adalah mobil masa depan. Pilihannya jatuh kepada MG 4 EV karena memiliki paket lengkap dari desain, teknologi, dan performa serta keselamatan.

“Saat mengetahui MG 4 EV akan segera diluncurkan, saya langsung menghubungi tim sales MG Surabaya dan langsung melakukan booking agar saya menjadi salah satu orang pertama di Surabaya yang bisa mengendarai mobil listrik ini,” katanya.

Sebagai informasi, MG 4 EV tergolong istimewa di kelasnya karena memiliki jarak tempuh 425 km, serta memanfaatkan modular scalable platform dengan tampilan eksterior yang futuristik yang diadopsi dari avantgarde inductive design, sebuah hasil kreativitas tim desainer di Morris Garage London, Inggris.

MG 4 EV juga telah meraih penghargaan sebagai best family car pada ajang Car of the Year UK’. Selain itu, MG 4 EV juga meraih gelar sebagai ‘Car Of The Year Winner’ di perhelatan UKCOTY Awards di Inggris.

Bertepatan di bulan suci Ramadan ini, MG mendekatkan diri kepada warga Surabaya melalui tajuk program MG4 EV Drive the Happiness yang hadir di Pakuwon City Surabaya sampai tanggal 9 April 2023. Program ini meng-highlight salah satu fitur unggulan dari MG4 EV yaitu teknologi lifestyle charger atau yang biasa dikenal dengan V2L (Vehicle to Load).

Dengan teknologi ini, MG4 EV mampu menghasilkan daya listrik dan membagikannya ke perangkat atau peralatan listrik lain di luar mobil, sumber listrik itu bisa dimanfaatkan konsumen yang memiliki mobilitas tinggi atau dalam keadaan darurat seperti untuk pengisian daya listrik smartphone, coffee maker, electric scooter, pemanas air, dan masih banyak lagi.

Dari segi dukungan sumber daya manusia yang mumpuni, MG telah memberikan pelatihan teknis untuk para teknisi dan memastikan mereka siap untuk melayani kendaraan listrik dan memahami perbedaan antara kendaraan listrik dengan kendaraan bermesin pembakaran.

Pelatihan teknis ini meliputi pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan kendaraan listrik. MG juga telah mempersiapkan infrastruktur pengisian baterai di dealer-dealer di seluruh Nusantara, serta menjajaki kesempatan menjalin kemitraan dengan penyedia jasa pengisian baterai di tempat-tempat strategis.

Tujuannya, memastikan bahwa pelanggan MG memiliki akses ke infrastruktur pengisian baterai yang mudah diakses dan dapat diandalkan. Lawatan MG ke Surabaya kali ini juga untuk memastikan semua dealer-nya siap memberikan layanan kualitas kelas dunia untuk para pemilik electric vehicle sehingga saat konsumen membawa pulang MG 4 EV.

MG pun menjamin kesiapan layanan MG #MudahMudik di Surabaya selama bulan Ramadan ini. Menjelang Lebaran, MG Lovers bisa melakukan pemeriksaan di dealer MG terdekat untuk memastikan kondisi mobil dalam keadaan prima untuk dibawa mudik, terutama untuk 60 titik inspeksi yang bisa dilakukan secara gratis di dealer MG.

Selain itu para pemilik mobil MG tidak perlu khawatir karena bengkel resmi MG tetap buka selama libur Lebaran dan layanan Call Center yang selalu siaga bisa dihubungi 24 jam di nomor 0800-1-880-990.

