Resmi! Harga All New Honda Civic Type R di Indonesia Rp1,3 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan mobil All New Honda Civic Type R generasi keenam dengan harga Rp1,399 miliar on the road Jakarta.

Presiden Direktur Honda Prospect, Kotaro Shimizu mengatakan bahwa mobil teranyar ini telah menggendong warisan balap dari model Civic yang diamanatkan oleh pendiri Honda yakni Soichiro Honda.

“Kali ini dengan bangga kami mempersembahkan untuk pertama kalinya di Indonesia tercepat dan paling berharga,” kata Kotaro dalam peluncuran Honda Civic Type R di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM, Yusak Billy menyebutkan mobil generasi terbaru Civic ini sebagai karakter mobil sport tertinggi dari Honda. Sebab, mobil ini telah memecahkan rekornya sendiri yang dibuat pada 2020 dengan pencapaian 0,873 di lintasan balap sirkuit Suzuka, alhasil menjadi mobil Civic tercepat yang pernah dibuat Honda.

“Performa luar biasa dari All New Civic Type R didukung mesin 2.0L VTEC Turbo yang menghasilkan 319ps, meningkat 9 ps dari generasi sebelumnya,” ujar Billy.

Bicara soal spesifikasi, Honda Civic teranyar dilengkapi dengan Mesin 2.0 liter DOHC VTEC Turbo Sejajar 4 silinder. Melalui mesin ini, Civic Type R dapat menyemburkan tenaga 235 kW dan torsi yang mencapai 420 Nm, meningkat 20Nm dari generasi pendahulunya,

Kemudian, daya tersebut disalurkan lewat transmisi manual 6-percepatan otomatis yang membuat perpindahan gigi yang mulus dan kinerja yang stabil. Alhasil, dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan, Type R adalah perpaduan sempurna antara tenaga dan akselerasi.

Adapun, untuk mendukung pengalaman kendara terbaik, mobil terbaru ini memiliki berbagai mode kendara seperti mode Comfort, Sport, +R dan terbaru menampilkan mode baru yakni Individual Drive.

Mode baru, tentunya berguna untuk memudahkan pengemudi agar dapat mengatur performa mobil sesuai dengan selera saat melesat di jalanan.

Selain itu, All New Civic Type R juga memiliki fitur log R yang dapat mencatat dan menganalisis pengalaman berkemudi secara akurat.

