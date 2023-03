GJAW 2023, Indomobil Group (IMAS) Terjunkan 4 Merek Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah merek otomotif di bawah payung PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS), yakni Nissan, KIA, Citroen dan Suzuki keroyok pameran mobil Gaikindo Jakarta Autoweek atau GJAW 2023 sepanjang 10-19 Maret 2023.

Bukan hanya sekadar meramaikan pameran, merek-merek otomotif ini ada yang meluncurkan produk facelift seperti Nissan, hingga Suzuki yang mengumumkan harga Grand Vitara

Berikut mobil-mobil yang dipamerkan Indomobil Group meliputi Nissan, Suzuki, KIA, dan Citroen di GJAW 2023 :

1. Nissan

Pada ajang GJAW 2023 Nissan kembali melanjutkan komitmennya untuk terus memperkenalkan produk-produk unggulannya yang merupakan realisasi dari visi dari Nissan Intelligent Mobility untuk mengubah cara mobil dikendarai, ditenagai, dan dapat terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

CEO PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) Tan Kim Piauw mengatakan Nissan resmi meluncurkan facelift dari SUV legendaris yakni Nissan New Terra yang mengusung teknologi mutakhir yang dibanderol Rp749,9 juta.

“Nissan New Terra VL 2.5 4x4 ditawarkan kepada konsumen dengan harga OTR Jakarta Rp. 749,9 serta mendapatkan warranty kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km dan Free Service Inspection selama 4 tahun atau 50.000 km.” ujar Tan Kim Piauw dalam ajang GJAW 2023, Jumat (10/3/2023).

Bicara soal spesifikasi, Nissan New Terra VL mengusung mesin 2.500 cc yang bisa memuntahkan torsi 450 Nm dan tenaga puncak 188 dk. Beberapa fitur lain yang menjadi unggulan facelift terbaru ini adalah wireless charger atau pengisian daya nirkabel, interior kulit dengan paduan warna black-burgundy, lampu utama LED projector, hingga sistem audio premium dari BOSE.

Dari sisi keamanan, mobil ini telah disematkan berbagai teknologi seperti Teknologi keamanan mulai dari Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) dan Intelligent Emergency Braking (IEB) Intelligent Around View Monitor (IAVM) with Moving Object Detection (MOD), Lane Departure Warning (LDW), dan masih banyak lagi.

2. Suzuki

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan harga Grand Vitara generasi terbaru dibanderol mulai Rp359,4 juta pada kesempatan yang sama.

4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra mengatakan, saat ini Grand Vitara teranyar sudah bisa dipesan dengan dua varian, yakni GL dan GX. Sementara itu, varian tertinggi GX Two Tone dibanderol seharga Rp387,4 juta. "

Sekarang sudah ada ya harganya di kisaran Rp359,4 juta hingga Rp387,4 juta dan ini mulai di-delivery ke konsumen mulai Juni 2023," ungkapnya dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, Jumat (10/3/2023).

Dari segi mesin, mobil ini menggunakan teknologi terbaru melalui Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), teknologi ini mampu mengoptimalkan penggunaan integrated starter generator (ISG) dan lithium-ion battery yang meningkatkan performa mesin yang tersemat pada mobil Grand Vitara, yaitu K15C Dual Jet.

Performa yang dihasilkan dari mesin tersebut mampu mengeluarkan 103,06 PS atau 6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm atau 4.400 rpm yang disalurkan melalui 6-speed automatic transmission yang juga dilengkapi dengan paddle shift di balik lingkar kemudi. Secara desain, mobil ini memiliki wajah baru melalui sentuhan desain lebih modern dipadukan aksen krom pada bingkai yang membuat wujud SUV ini lebih bold dan sporty.

Kemudian, secara ukuran mobil ini memiliki dimensi bodi dengan panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm, serta ground clearance setinggi 210 mm. Fitur terbaru, seperti panoramic sunroof, LED projector headlamp berikut autolight with guide me light, cruise control, head up display (HUD), dan smartphone wireless charging sudah tersemat pada SUV teranyar Suzuki ini.

3. KIA

PT Kreta Indo Artha (KIA) dibawah naungan Indomobil meresmikan handover KIA EV6 kepada pelanggan pertamanya di GJAW 2023. Dikembangkan di studio desain Kia di Seoul, Frankfurt dan Irvine, California, EV6 adalah sebuah kolaborasi yang terinspirasi oleh filosofi desain yang disebut “Opposites United”, yang mengambil inspirasi kontras yang ditemukan di alam dan kehidupan sehari-hari.

“Kia EV6 menandai era baru percaturan industri kendaraan listrik di Indonesia. Performa Dual motor AWD yang mengagumkan dan waktu pengisian daya yang sangat cepat akan meningkatkan kenikmatan berkendara dan kenyamanan tinggi serta memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa serta unik,” ujar Ario Soerjo, Marketing & Development Division Head KIA, disela acara Konferensi Pers di booth Kia di GJAW 2023.

Dapur pacu mobil listrik ini dilengkapi dengan Dual Motor berpenggerak All Wheel Drive yang mampu menyalurkan tenaga hingga 320 Hp dan torsi 605 Nm. Mobil BEV ini dibekali dengan baterai berkapasitas 77,4 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak sejauh 506 kilometer.

Adapun, untuk pengisian daya baterai dibutuhkan waktu tujuh jam dengan menggunakan pengisian daya Wall Charger berarus AC dengan daya 11 kW. Sementara itu, jika menggunakan pengisian daya Fast Charging berarus DC dengan daya 50 kW, hanya membutuhkan waktu pengisian 73 menit dari 10 hingga 80 persen.

Lebih jauh, Kia EV6 GT-Line juga dapat menggunakan pengisian DC Ultra-fast Charging berdaya 200 kW ke atas untuk mengisi hingga 80 persen dalam waktu 18 menit.

Pada GJAW 2023, KIA memamerkan lima model mulai dari Seltos GT Line, Sonet, Carens, Carnival serta mobil listrik terbaru KIA EV6 GT Line.

4. Citroen

Melalui PT Indomobil Wahana Trada, Agen Pemegang Merek Citroën di Indonesia ikut tampil bersama merek otomotif Indomobil lainnya. Pada booth yang berlokasi Hall 5 Cendrawasih JCC, Senayan. Citroen menampilkan jajaran kendaraanya mulai dari Citroën C3 hatchback praktis yang disesuaikan dengan performa SUV.

Kemudian, Citroën C5 Aircross SUV yang menghasilkan kenyamanan berkendara hasil dari suspensi hidrolik dan kekedapan kabin yang merupakan ciri khas mobil-mobil Citroën. Tak lupa, mobil merek asal Prancis ini memboyong model Citroën ë-C4 yang merupakan mobil listrik andalannya di pasar Indonesia.

“Melalui keikutsertaan Citroën di GJAW 2023 ini kami menampilkan kendaraan yang bergaya, memberikan kebebasan memilih bagi konsumen untuk produk yang disukai serta memberikan pengalaman worry-free dengan produk dan solusi sederhana yang memudahkan bagi konsumen. Kami berusaha untuk mewujudkan komitmen Dare-to-Care bagi pelanggan Citroën di Indonesia,” kata Adivisory Board Indomobil Group, Tan Kim Piau.

