Kilas Balik Suzuki Grand Vitara: Lahir 90-an, Kini Punya Teknologi Hybrid

Bisnis.com, JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) belum lama ini meluncurkan Sport Utility Vehicle (SUV) teranyar Grand Vitara untuk melengkapi lini produk mereka di Indonesia.

Dalam sejarahnya, Suzuki mulai mengenalkan lini produk SUV kompak dengan target keluarga baru melalui Suzuki Vitara pada 1990. Kemudian, pabrikan otomotif asal Jepang ini melakukan regenerasi dengan meluncurkan Suzuki Grand Vitara 2.0 pada 2006.

Kala itu, dengan mengusung sasis dan mesin baru, Grand Vitara 2.0 memiliki sederet fasilitas yang canggih di jamannya. Bermesin 2.000 cc dengan besaran tenaga 144 dk pada 6.800 rpm dan torsi sebesar 183 pada 4.000 rpm, Grand Vitara 2.0 menjadi SUV yang tidak terkalahkan di kelasnya.

Selang tiga tahun, Suzuki melakukan penyegaran dengan membawa Grand Vitara Facelift. Membawa mesin 2.400 cc 4-silinder bertenaga 166 dk pada 6.000 rpm dan torsi 225 Nm pada 4.000 rpm. Tak hanya mesin, Suzuki juga mengusung pembaruan desain interior yang lebih mewah seperti nuansa lapisan kulit sebagai seat cover, juga dilengkapi fitur-fitur terkini untuk menunjang pengalaman berkendara.

Kemudian, Suzuki memberikan penyegaran pada mobil SUV ringkas andalannya ini pada 2012. Namun pada 2018, Suzuki Jepang menghentikan produksi Grand Vitara sehingga Suzuki Indonesia juga turut menghentikan penjualannya pada tahun yang sama.

Hingga akhirnya melalui ajang Indonesia International Motorshow 2023, Suzuki kembali meluncurkan Grand Vitara yang sudah dilengkapi teknologi hybrid dan disesuaikan dengan kebutuhan serta permintaan dari konsumen dan pasar di Indonesia. Tentunya, hal ini sebagai strategi Suzuki dalam memimpin pasar elektrifikasi Tanah Air di pasar SUV ringkas.

Sales Marketing Director Suzuki Indonesia Matsushita Ryohei menyampaikan wajah baru Grand Vitara 2023 menyampaikan pergerakan tren menuju SUV dan kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan merupakan alasan pihaknya meluncurkan mobil ini.

"Dengan studi komprehensif dan mendalam, kami berinovasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan menghadirkan kembali salah satu SUV bersejarah milik Suzuki yaitu Suzuki Grand Vitara,” ujarnya dalam ajang IIMS 2023 beberapa waktu lalu.

Melalui Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), teknologi ini mampu mengoptimalkan penggunaan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery yang meningkatkan performa mesin yang tersemat pada mobil Grand Vitara, yaitu K15C Dual Jet.

“Kami menawarkan SUV premium yang dilengkapi dengan fitur terbaru yang canggih serta teknologi elektrifikasi sehingga penggunaan bahan bakar akan lebih efisien,” tambahnya

Performa yang dihasilkan dari mesin tersebut mampu mengeluarkan 103,06 PS atau 6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm atau 4.400 rpm yang disalurkan melalui 6-speed automatic transmission yang juga dilengkapi dengan paddle shift di balik lingkar kemudi.

Secara desain, mobil ini memiliki wajah baru melalui sentuhan desain lebih modern dipadukan aksen krom pada bingkai yang membuat wujud SUV ini lebih bold dan sporty. Kemudian, secara ukuran mobil ini memiliki dimensi bodi dengan panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm, serta ground clearance setinggi 210 mm.

Fitur terbaru seperti panoramic sunroof, LED Projector Headlamp berikut Autolight with Guide Me Light, Cruise Control, Head Up Display (HUD) dan smartphone wireless charging sudah tersemat pada SUV teranyar Suzuki ini.

Adapun, Grand Vitara hadir dengan dua varian yaitu GX dan GL. Pada varian GX tersedia 4 pilihan warna Pearl Splendid Silver Black, Pearl Artic White Black, Pearl Celestial Blue, dan Pearl Midnight Black. Sementara itu, pada varian GL tersedia 3 pilihan warna seperti Pearl Artic White, Prime Grandeur Grey, dan Pearl Midnight Black.

