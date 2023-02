Suzuki Bakal Luncurkan 8 Motor Listrik Mulai 2024

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Suzuki Motor Corp berencana meluncurkan setidaknya delapan model motor listrik mulai 2024 mendatang. Bahkan, Suzuki akan meningkatkan rasio produksi motor listriknya hingga 25 persen dari total penjualan.

Hal tersebut diketahui berdasarkan peta jalan yang dirilis Suzuki berjudul "Brief on Suzuki's Growth Strategy for FY2030". Dalam dokumen tersebut, terlihat delapan siluet motor listrik yang bakal diluncurkan mulai tahun depan hingga 2030.

Meski belum dipastikan model apa saja yang bakal diluncurkan Suzuki, namun dari siluet tersebut terlihat bocoran motor listrik yang bakal dirilis terdiri dari model skuter matik hingga motor sport.

"Untuk sepeda motor kecil dan menengah yang digunakan untuk transportasi sehari-hari seperti pergi bekerja, sekolah, atau berbelanja, kami akan memperkenalkan EV baterai pada tahun fiskal 2024," ujar Suzuki melalui laman resminya dikutip Selasa, (31/1/2023).

"Kami berencana meluncurkan 8 model hingga tahun fiskal 2030 dengan rasio EV baterai 25 persen. Untuk sepeda motor besar untuk tujuan santai, kami sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi bahan bakar karbon netral," sambungnya.

Deklarasi rencana peluncuran motor listrik Suzuki tersebut disinyalir sebagai upaya mengejar ketertinggalan dengan sesama kompetitor asal Jepang lainnya seperti Honda maupun Yamaha dalam kancah kendaraan elektrfikasi.

Hingga 2030, Suzuki akan berkontribusi pada realisasi netral karbon dan pertumbuhan ekonomi yang menyasar negara-negara berkembang seperti India, ASEAN, dan Afrika. Adapun, wilayah bisnis utama Suzuki yakni Jepang, India, dan Eropa, sebagai intinya.

Tidak menutup kemungkinan, Suzuki juga bakal meluncurkan motor listriknya untuk pasar domestik di Indonesia. Saat ini, ada delapan model motor Suzuki yang tersedia di Indonesia yang terdiri dari segmen skutik, underbone, hingga motor sport fairing.

Beberapa motor Suzuki yang telah dipasarkan di Indonesia sejauh ini yaitu Suzuki Satria F150, NEX II, NEX Crossover, Address, Avenis, serta tiga model sport seperti Suzuki GSX R150, Gixxer SF 250, dan GSX S150.

"Kami akan fokus untuk menciptakan solusi yang unik bagi Suzuki, yaitu mengembangkan produk dan layanan yang berfokus pada pelanggan, dan tumbuh bersama dengan negara dan wilayah operasi," tandasnya.

