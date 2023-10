Viral Grand Vitara Tetap Mulus Usai Tabrak Tiang, Ini Spesifikasinya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Media sosial diramaikan dengan sebuah unggahan mobil polisi bermerek Grand Vitara yang berjalan melewati separator jalan hingga menabrak tiang lampu hingga roboh. Uniknya, mobil produksi Suzuki itu masih nampak mulus.

Dalam sebuah unggahan media sosial X (dahulu Twitter), terlihat momen kejadian mobil Suzuki Grand Vitara dengan plat polisi yang menabrak tiang. Pukul 12.04 WIB, unggahan tersebut sudah dilihat 113.800 kali dengan 354 repost dan 841 likes.

Penampakan Grand Vitara yang tetap mulus usai menabrak tiang lampu/dok. akun X.com @txtdrjkt Perbesar

Mobil Suzuki Grand Vitara merupakan kendaraan hybrid yang berada di bawah naungan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) ini memiliki fitur keamanan berupa SRS airbag ganda depan, SRS airbag samping, dan SRS airbag tirai.

Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan anti lock braking system (ABS) dengan fungsi Electronic Brakeforce Distribution (EBD), dan brake assist.

Kemudian, mobil ini memiliki perlindungan pejalan kaki atau pedestrian protection, Jangkar Bawah ISOFIX (x2) dan Tether Atas ISOFIX (x2), sistem pelepasan pedal, dan kunci pintu belakang anti anak

Dari sisi desain eksteriornya, Suzuki Grand Vitara menggunakan grille depan poligonal, 3-Point LED DRL ditambah lampu sein, lampu kepala proyektor LED ditambah fitur Guide Me Light, dan spoiler atas belakang dengan lampu LED high mount stop.

Mobil ini juga memiliki velg alloy cut wheels dengan ground clearance yang mencapai 210 milimeter.

Melihat dapur pacunya, Suzuki Grand Vitara menggunakan mesin 1.462 L - K15C In Line 4 DUALJET Engine + SHVS dengan spark ignition sebagai sistem pengapiannya. Kecepatan laju mobil ini mencapai 75,8 kilowatt per 6.000 rpm, serta torsi maksimum 136,8 nm per 4.400 rpm.

Kendaraan ini menggunakan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), teknologi ini mampu mengoptimalkan penggunaan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery yang meningkatkan performa mesin yang tersemat pada mobil Grand Vitara, yaitu K15C Dual Jet.

Harga untuk Suzuki Grand Vitara GX dibanderol Rp384,4 juta, sedangkan untuk Grand Vitara GL seharga Rp359,4 juta.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan sepanjang Januari-Agustus 2023 penjualan Grand Vitara GL mencapai 79 unit, sedangkan Grand Vitara GX mencapai 604 unit.

